انت الان تتابع موضوع معلومات عن كريم ناتاريا – Nataria والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد كريم ناتاريا Nataria من اشهر الكريمات المستخدمة في ترطيب الشفاة الموضعي، لما فيه من مواد فعالة خاصة البانثينول ذات الفاعلية الأروع على علاج الجروح وإخفاء أثار الحروق والحد من جفاف البشرة وإعادة الترطيب اللازم لها لتحصل على بشرة متألقة وناعمة وصحية وذات بريق وعلاج الكثير من المشكلات والأمراض التي تصيب البشرة.

الاسم العلمي للكريم هو الأذريون الطبي أو البكورية الطبية ويحتوي على كلاً من (بانثينول، كلورهيكسيدين ، تريكلوزان، زيت برافين )

تركيب كريم ناتاريا – Nataria

البكورية الطبية أو كما يقال عليه علمياً الأذريون الطبي.

زيت برافين.

بانثينول.

كلورهيكسيدين. [1]

دواعي استعمال كريم ناتاريا – Nataria

بفضل مركب الأذريون الطبي أو المعروف علمياً باسم البكورية الطبية الذي يساعد في علاج العديد من الأمراض أهمها:

تلك المادة أثبتت فاعلية كبيرة في علاج التقرحات والالتهابات الشديدة التي تصيب القدم السكري.

يمكن لتلك المادة الفعالة علاج الشوق التي تصيب القناة الشرجية.

لها فاعلية كبيرة في علاج الكثير من الالتهابات التي تصيب اللثة، و تشققات وجفاف الشفاه.

لها فاعلية كبيرة في علاج الالتهابات الجلد بسبب الإشعاع أو الجلد الإشعاعي.

علاج الإلتهابات التي تصيب الأذن الوسطى.

يعزز من قدرة الجلد على الالتئام وعلاج الجروح سريعاً.

كما أن مادة كلورهيكسيدين تعرف بقدرتها على علاج الكثير من الأمراض والمشكلات التي تصيب الجلد ومن أهم تلك المشكلات ما يلي:

مادة كلورهيكسيدين لها القدرة المباشرة على علاج الالتهابات الشديدة التي تصيب الشفاه يكبح التهابات اللثة خاصة الناتجة بسبب العدوى البكتيرية.

لأن مادة كلورهيكسيدين تعد من أكثر المضادات الحيوية لأي عدوى جرثومية.

أما عن أفضل المواد أو المركبات الدوائية فاعلية وهو البانثينول الذي أثبت فاعليته لعلاج الكثير من المشكلات والأمراض ومن أهم تلك المشكلات هي:

يعزز من زيادة إفراز الهرمونات التي تنتجها الغدة الكظرية وتعزز من كفاءتها.

تلك المادة المسئولة عن الشعور بالاكتئاب والشعور المبالغ بالقلق والتوتر والضغوط النفسية.

يزيد من قدرة الجسم والغدد على إفراز الهرمونات التي تعزز من الشعور بالراحة والهدوء والاسترخاء.

يعمل على تنظيم مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

يزيد من حيوية الشعر وزيادة نشاط الدورة الدموية مما يعزز من كفاءة فروة الرأس مما يمنع سقوطه.

يقلل من علامات تقدم السن وظهور الشيب والشيخوخة المبكرة.

تعزز من كفاءة المناعة وتزيد من عدد كرات الدم البيضاء التي تعزز من حماية الجسم من الكثير من الأمراض والعدوى الجرثومية أو الفيروسية والبكتيرية.

وتزيد من عدد كرات الدم البيضاء التي تعزز من حماية الجسم من الكثير من الأمراض والعدوى الجرثومية أو الفيروسية والبكتيرية. يعزز من الكبد وكفاءته ووظائفه ويعمل على تنشيطه.

أما عن زيت برافين و مادة تريكلوزان فهو الزيت القادر على حل مشكلات الإمساك وغيرها مثل:

يستخدم هذا العقار كملين يساعد في علاج الإمساك خاصة المزمن.

يعمل كأحد أفضل المرطبات كعلاج للجفاف والتشققات.

تعزز من حماية الجلد من البهتان ويرطب الجلد ويزيد من حيويته.

كأحد أهم المضادات الحيوية لحماية الجسم من البكتيريا والجراثيم. [2]

كريم ناتاريا – Nataria للأطفال

تعددت استخدامات كريم ناتاريا – Nataria لعلاج الالتهابات والجروح وعلامات الحروق بفضل غناه بالكثير من المواد الكيميائية الهامة، إلا أن الأطباء ينصحون باستخدام هذا الدواء لأطفالهم ، خاصة للأطفال الذين يعانون من الالتهاب الشديد في الجلد والحكة والاحمرار وقد يصل في بعض الأحوال إلى التورم الشديد بسبب الحفاضات.

لان الحفاظات إذا كان نوعها سيء أو كبيرة جداً على الطفل أو صغيرة جداً أو ترك الحفاضة مدة طويلة بها فضلات وماء لفنرات طويلة، فيترتب على ذلك أنها تلتهب بشدة.

وينصح الأطباء بضرورة دهن مكان الحفاضة للطفل بعض تنظيفه بالماء الدافئ جيداً ، لتقيهم من الالتهابات خاصة وأن تلك المنطقة عند الطفل تكون حساسة وبشدة.

لذا يمكنك دهنه طبقة رقيقة من الكريم على كل المنطقة التي تغطيها الحفاضات بعد تنظيف الطفل وتجفيف الماء من موضع الكريم ويتم تدليكها بلطف وتكرر مع كل مرة تغيير.

جرعة و استخدام لكريم ناتاريا – Nataria

يتم إستخدام كريم ناتاريا عن طريق فرد كمية معتدلة أو مناسبة من الكريم ويطبق على الجلد وتستمر في تدليكه حتى تختفي آثاره. Advertisements ويتم دهنه من مرتين وحتى ثلاث مرات يومياً أو حسب استشارة الطبيب. الآثار الجانبية لكريم ناتاريا – Nataria لم تثبت الكثير من الأبحاث والدراسات أي أثار جانبية محتملة لكريم ناتاريا Nataria مادام يتم استخدامه وفقاً لما أقره الطبيب المعالج، ولكن يجب ألا يتم الإفراط في استخدامه إذا أنتهي السبب الذي استخدمت الكريم من أجله. موانع استخدام كريم ناتاريا – Nataria هناك عدد من الموانع التي يجب مراعاتها والحذر منها عند بدء استخدام كريم ناتاريا Nataria ومن أهم تلك الموانع والتحذيرات ما يلي: ألا يكون المريض يعاني من أي حساسية من أي مركب من مركبات الدواء لأن الحساسية تتسبب في احمرار الجلد والإصابة بالحكة والتورم والالتهابات الشديدة.

يجب اتباع ارشادات الطبيب ومهما كان الدواء أمن لا يتم استخدامه إلا تحت إشراف طبي.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال حتى لا يسبب لهم الأذى.

لا يحفظ في درجة حرارة عالية تزيد عن 30 درجة مئوية. احتياطات كريم ناتاريا – Nataria الكريم للاستخدامات الخارجية دون ملامسة الجروح المفتوحة أو المناطق الداخلية بالجسم.

يجب ألا يوضع حول العين لرقة الأنسجة حولها.

لا يوضع في أماكن رطبة أو في حرارة الشمس المباشرة. [3] الشكل الدوائي لكريم ناتاريا Nataria ؛ فهو يوجد الكريم في شكل عبوة تحتوي على 50 جرام، ومتوفر في الصيدليات كمرهم موضعي ، أما الشركة المنتجة لكريم ناتاريا Nataria ؛ يصنع هذا الدواء من خلال شركة تسمى macro int. بدائل كريم ناتاريا – Nataria تعددت البدائل الدوائية التي تقدم نفس النتيجة أو أقرب النتائج لكريم ناتاريا – Nataria ومن أبرز الأسماء وأسعارها نجد ما يلي: Antiscar cream 50 ml وسعره 16 دولار أمريكي .

Api-care cream25 gm وسعره يبلغ 2 دولار أمريكي لا غير.

Pedy phar 20g oint وسعره يبلغ 1 دولار أمريكي .

Iruxol topical oint. 15 gm وسعره يبلغ 3 دولار أمريكي فقط لاغير.

Mebo 0.25% herbal and natural 15g oint ويبلغ سعره 4 دولار أمريكي. وتعد تلك الأصناف هي الأكثر شهرة وتداولاً بين المرضى الذين يعانون من الجروح والحروق وأثارها والتهابات الجلد، ولكن Mebo 0.25% herbal and natural 15g oint يعد من أكثر الكريمات فاعلية وأثبت قدرته على علاج الكثير من الحالات وإليكم بعض التفاصيل عنه: Mebo أفضل بدائل ناتاريا – Nataria يعد الاسم التجاري لهذا الكريم هو 0.25% Mebo herbal and natural 15g oint أو كما يقال أن اسمه العلمي هو B-sitosterol، وهذا الكريم من انتاج شركة Julphar ، ويمكن لكريم ميبو أن يعالج الالتهابات والحروق وتدهور حالة الجلد أو تغير لون البشرة وإزالة آثار الحرائق وذلك بفضل مكوناته الهائلة والتيأثبتت فاعلية كبيرة. [4]