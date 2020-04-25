تعرَّف على أشد أنواع الصداع ألمًا وأسبابه وكيفية الوقاية منه

يتعرض الكثيرون من الناس إلى نوبات من الصداع نتيجة لأسباب عديدة ولكن أحيانا نشعر بالصداع في اليوم الواحد على فترات متقاربة وبنفس الأعراض والتي تختلف عن أعراض الصداع المتعارف عليه مما يتسبب بآلام شديدة.

وذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، أن الصداع العنقودي من أشد أنواع الصداع ألماً، ويسمى بهذا الاسم لحدوث نوبات الصداع مجتمعة وعلى فترات متقاربة، مما يتسبب بآلام شديدة لمن يعانون منه.

الأعراض

أضاف الموقع أنه "في بعض الأحيان تصاحب أعراض أخرى الصداع العنقودي مثل إفراز الدموع واحتقان أو سيلان الأنف واحمرار العين بالإضافة إلى التعرق وتورم العينين"، وأشار إلى أن "الرجال يصابون بالصداع العنقودي أكثر من النساء".

وأوضح الموقع أن أعراضه تظهر دون سابق إنذار ويضطر الشخص إلى التوقف عن ممارسة أنشطته اليومية والانسحاب من المواقف الاجتماعية، ومعظم النوبات تتكرر يومياً في نفس الموعد".

الأسباب

يؤكد الموقع أنه "لا توجد أسباب معروفة ومحددة لحدوث الصداع العنقودي"؛ وفي بعض الحالات قد تُسبب بعض أنواع أدوية القلب صداعاً عنقودياً لمن يستخدمونها، كما يزيد التدخين والمشروبات الكحولية من خطر الإصابة به. وفي حالات أخرى يكون الأمر وراثياً.

دماغ بشري

Advertisements

لحسن الحظ يمكن معالجته بمجرد تشخيص الطبيب له. وفي العادة تُستخدم أدوية من مجموعة التريبتانات المعالجة للصداع النصفي سواء عن طريق الحقن أو بُخاخة الأنف.

وفي الحالات الشديدة قد يصف الأطباء أدوية علاج قصور الدورة الدموية أو الليثيوم الذي يوصف في العادة لمرضى الاكتئاب.

ومن جهة أخرى يفضل بعض الأطباء استخدام العلاج بالأكسجين، وهو من طرق العلاج الناجحة والآمنة كما يصفها موقع "مايو كلينيك".

وفي حالات نادرة جداً يضطر الأطباء إلى التدخل الجراحي عندما لا تنجح جميع طرق العلاج الأخرى، أما مسكنات الآلام التقليدية فهي لا تجدي نفعاً ضد الصداع العنقودي لأنها تحتاج للكثير من الوقت حتى يبدأ مفعولها في الظهور.

قد يهمك ايضاً:

تعرف علي العلاج الأنسب للشعور بالصداع والجفاف في الصباح

باحثون يُحذِّرون من نظام غذائي شائع يُسبب أعراضًا مؤقتة تشبه "كورونا"