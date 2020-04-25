طرق تعليم الابن الانضباط خلال العطلة ووضع مراحل لتحقيق الالتزامات

أن يعيش الأبناء في سعادة ويحققوا النجاح في حياتهم هو الحلم الأمثل في حياة كل أم وأب ، والأمر لن يتحقق إلا إذا غرس الآباء بداخلهم عادة الانضباط بمعنى وضع التوقعات والحدود والتطوير حسب المسؤولية لدى الابن وقدر التحكم في رغباته... ووضع مراحل لتحقيق الالتزامات، مما يمثل المفتاح الحقيقي للانضباط... واليوم ومع العطلات ودوام غالبية أطفالنا بالمنزل.. كيف يستطيع الأباء تعليم أطفالهم ابجديات الانضباط ؟ وكيف يوجهونهم إلى الأفضل في قضاء ساعات يومهم؟ معنا الدكتور شريف أبو فرحة المحاضر الجامعي للتنمية البشرية لشرح قواعد الانضباك ودور الأباء

قواعد أساسية قبل الانضباط

تعليم الانضباط للأبناء من أكثر الأمور صعوبة عن مهام التربية الأخرى من...غذاء وكساء، فما إن يكبر الطفل ويشب عوده إلا ويرغب في الاستقلال والتمتع بتنفيذ ما يريد...لذا لابد من وضع قواعد أساسية بالبيت تفرض على جميع الأبناء خاصة لو كانوافي المرحلة العمرية نفسها، وعلى الآباء والأم خاصة... الصبر والهدوء على التدريب؛ حتى يصبح الانضباط قاعدة وعادة.

كوني ووالده قدوة في أي سلوك تريدان من الابن التعود عليه...لا تخبريه فقط بل أقنعيه، فالأفعال أبلغ من الأقوال

لا تقارني بينه وبين إخوته ولا بينه وبين زملائه، الطفل يتعلم عبر رؤية ما يفعله الآخرون بعد تتبع التوجيهات.

كوني عادلة فى معاملاتك واحترمي الآخرين، وكوني مسئولة أخلاقياً واجتماعياً يكنْ أطفالك مثلك.

اطلبي من ابنك ترتيب حاجاته ووضعها في المكان المناسب، ساعديه فى أول الأمر، ووضحي له كيف يقوم بالمهمة من سن10 وحتى سن المراهقة يمكن غرس وتعلم الانضباط؛ بترتيب الأسرّة وغسل الملابس والأطباق.

عقاب الآباء -مثلاً- يعتبره الأبناء شكلاً من أشكال التحكم، رغم أن الطفل يعصى الأوامر؛ لأن جزءاً من الدماغ الذي يتعامل مع حل المشاكل وصنع القرار والتحكم في العواطف لم يكتمل بعد.

بالمصارحة والمتابعة...يكسب الآباء الكثير

وأخيراً يؤكد الدكتور شريف أبو فرحة...أن الآباء بأسلوب تربيتهم الإيجابي يستطيعون تعليم أبنائهم الانضباط طوال حياتهم وليس أيام العطلة وحدها، والرفض يأتي بسبب عدم فهمهم ما يريده الآباء منهم، أو لعدم القدرة على السيطرة على اندفاعاتهم بشكل صحيح..... وبعد فترة وبمتابعة الآباء لهم يتعلم الطفل الانضباط وتقدير الذات وكيفية صنع القرار والسيطرة على الانفعال. ويصبح أكثر هدوءاً وأقل ميلاً إلى التمرد خاصة إذا كان يقضي وقتاً ممتعاً مع والديه خلال أيام وساعات العطلة

عودي نفسك أن تخبري طفلك بتصرفاته السيئة -من دون غموض- في موقف معين إن تكررت، واشرحي له بوضوح نواياك وما تريدينه منه، وتأكدي من فهمه لعواقب ما يفعل، ولتكن توقعاتك من انضباط ابنك فيما يفعله...عقلانية من دون ضغوط زائدة، حتى يبذل قصارى جهده بالفعل، مع التعرف مسبقاً على مزاج وطبيعة ابنك وردود أفعاله.

حاولي إشراك طفلك في عملية اتخاذ القرارات قدر الإمكان، وعوديه...أن مسؤولياته تزداد تبعاً لسنه، مما يزيد ثقته بنفسه، واطلبي منه أن يساعدك في أمور المنزل، إطعام الحيوانات، مساعدة إخوته الصغار، وا1كرى بفخلا أمامه الإنجازات التى قام بها والدالة على قدر انضباطه مما يحفزه على المزيد.

ركزي على سلوك الصواب لأبنائك الكبار وانضباطهم الجيد مثلما تركزين على أخطائهم وعدم انضباطهم، وأخبريهم بقدر اعتزازك بهم، وامدحي سلوكهم أمام الآخرين، وللصغار قدمي الأحضان والقبلات وذكريهم بقدر تطورهم في مجال كان يصعب عليهم من قبل الالتزام والانضباط به.

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ارفضي وعلمي وقدمي ولا تعطي

ارفضي موقف ابنك أمام فشله في أحد الاختبارات المدرسية، وأخبريه أن الفشل والرفض والظلم جزء من الحياة وعليه ألا يستسلم للشعور بالذنب، وأن يقاوم المشاعر السلبية المزعجة باتخاذ قرارات حكيمة... وأن القادم أكثر إيجابية.

علمي ابنك التركيز على ما يمكن تقديمه للآخرين بدلاً مما يمكنه الحصول عليه، ودربيه على سماع أوامر وخطط الانضباط؛ حتى لا يشعر بالخوف ويتقدم خطوات خارج منطق الإحساس بالراحة، ولا تعطي ابنك سلطة أكبر من سنه ومرحلة نموه؛ فهم ليسوا مساوين لك... وحتى لا يحدث لهم تشويش في قوتهم الذهنية.

حاولي وضع جدول زمني منزلي للصغار والكبار معاً ؛ موعد للطعام...للنوم...عمل الواجبات...مشاهدة التلفزيون حتى يحدث انضباط وقت الدراسة وأيام العطلات، ويصبح الابن قويا ذهنيا ومؤهلا لمواجهة شروط الانضباط وتحديات الحياة ضمناً

امنحيهم فرصة رفض بعض الأوامر، أو القرارات البسيطة مع احترام التسلسل الهرمي اداخل الأسرة، الابن ليس إنساناً كاملاً، علميه أن الفشل أمر وارد وطبيعي، ولكن اطلبي منه أن يفعل الأفضل في كل ما يفعله، وليس الأفضل من نفسه فقط.

الانضباط هو كيفية تحمل الألم والإزعاج والمشقة مما يمكن الأبناء من الثقة في قدرتهم على تقبل مصائب الحياة التي لا مفر منها.

الانضباط هو كيفية إدارة الأبناء لمشاعرهم وعواطفهم بطريقتهم الخاصة..فلا تتدخلي وتتحملي مسؤولية تهدئتهم وقت الحزن أو الاستياء

الانضباط هو أن تسمحي للابن بقدر من التخبط ليتعلم من أخطائه، ويتمكن من النمو وهو أكثر حكمة وصبراً وقوة.

الانضباط هو أن تفرقي بين عقاب الابن وتعليمه الانضباط ؛ الأول معاناة بسبب خطأ أو مخالفة، أما الانضباط فهو التوجيه نحو عمل أفضل في المستقبل.

الانضباط وقت العطلة هو عدم استسلام واستصعاب الابن القيام بأمر ما كلفه به والده أو معلمه... وبث القوة والمثابرة فيه لإتمام الأمر.

الانضباط بالبيت ووسط الأبناء يعني أن يكون هناك احترام متبادل بينك وبين زوجك وبينكما وبين أطفالكما، بعيداً عن السخرية والنقد والسب

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