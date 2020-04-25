إليك أبرز ألعاب زوجية في المنزل لعلاقة متينة بين الشريكين

عندما يتسرب الملل إلى الحياة الزوجية، فهنا تظهر حنكة الأزواج في إعادة النشاط والحيوية لهذه العلاقة التي لا بد لها دوماً من تجديد لتستمر للأبد. فضغوط العمل وثقل المسؤوليات تعكر مزاج الأزواج، فيتحول المنزل إلى مكان لتفريغ هذه الشحنات بطريقة خاطئة تزيد الوضع سوءاً. وهنا يمكن أن نتحدث عن دور الألعاب في تنشيط الحياة الزوجية؛ حيث تمنح الفرصة للزوجة للتعبير عما يجول بخاطرها وفرصة للرجل ليرفه عن نفسه بعيداً عن متاعب الحياة، وخاصةً بعد التزام الملايين حول العالم بالحجر الصحي إثر انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19). وبحسب الدكتور مدحت عبدالهادي خبير العلاقات الزوجية تهدف الألعاب الزوجية إلى تأسيس علاقة جيدة بين الزوجين، زيادة اهتمام الزوج بالزوجة وكسر الروتين وتجديد المزاج. ولكن على الزوجة أن تختار الوقت المناسب لاقتراح هذه الألعاب على الزوج حتى لا تواجه بالرفض.

هذه اللعبة لها هدفان، فعندما يطلب اللاعب الأول من الثاني اختيار «حقيقة أم أمر» فإنّ خيار «الحقيقة» عبر طرح سؤال سيساعد في معرفة حقيقة معينة بأسلوب طريف بدلاً من النقاش والمصارحة بطريقة جافة، أما خيار «الأمر» فسيحقق الهدف الثاني من اللعبة ألا وهو إضفاء جوّ من المرح، لذا يمكنك ممارسة هذه اللعبة مع زوجك لما تحمل من إيجابية على صعيد الهدفيْن المذكوريْن.

1 ـ لعبة الكلمات والعبارات

يتنافس فيها الزوجان في تأليف قاموس يحمل أجمل وأرق العبارات بحيث تسجل كل عبارة جديدة ومميزة وتحسب نقطة لقائها وتوضع عقوبة لمن تمر عليه فترة طويلة دون قول شيء.

2 ـ مسابقة معرفة ما هو الشيء

أغمضي عيني زوجك، وضعي في فمه أو في يده شيئاً وعليه خلال ثوانٍ أن يعرف ما هو الشيء. ولإضفاء جو من المرح اختاري من المأكولات ما هو غريب كالشطة الحارة، الليمون الحامض، الملح. ويمكنك بخيالك ومعرفتك الجيدة بزوجك أن تبتكري أنت ألعاباً مفيدة لإضفاء روح المرح والفرح وتقريب القلوب أكثر فأكثر وأن تواظبي على برمجتها ضمن الجدول الأسبوعي.

لعبة الغمّيضة

هذه اللعبة تساعد كثيراً في إثارة المشاعر بين الزوجين لما فيها من غموض وتشويق وتزيد من العفوية بينكما، وهنا يجب أن تقومي أنتِ بالمبادرة لتشجّعي زوجكِ على القيام بمثل تلك الحركات الطفولية التي تساعد في زيادة الاتصال الجسدي والملامسة بينكما لتجديد علاقتكما الحميمة إذا شعرت بأنّ زوجك يعاني من قلة رغبة أو لتجنب البرود العاطفي.

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ألعاب تقليدية

هناك ألعاب تقليدية يمكنك القيام بها مع زوجك خاصة إن كنتما تمضيان العطلة في المنزل وتريدين التخلص من الملل، ونذكر على سبيل المثال من تلك الألعاب: لعبة الورق، الشطرنج وما شابه؛ لأنها ستضيف روح تحدٍّ بينكما فيه نوع من المرح والتواصل الإيجابي.

ألعاب أخرى

إنّ المقصود بالألعاب الأخرى هي الألعاب الرياضية مثل كرة اليد أو المضرب أو السباحة أو أيّ لعبة شبيهة من هواياتك المفضلة لديك أو لدى زوجك، وإنّ ممارسة هذا النوع من الألعاب تخلق جواً من المنافسة بعيداً عن الرتابة.

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