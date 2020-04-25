شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طفلة 6 شهور تتعافى من كورونا رغم مشاكل القلب والرئة السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الرضيعة البريطانية "إيرين بيتس" البالغة من العمر 6 أشهر، والتي كانت قبل أسبوعين في غرفة العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعي، أن تتعافى بشكل كامل من فيروس كورونا، وذلك رغم أنها كانت تعاني من مشاكل أخرى في القلب والرئة.

ووفقاً لجريدة "الدايلي ميل" البريطانية فقبل أقل من أسبوعين، كانت إيرين بيتس البالغة من العمر 6 أشهر في وحدة العناية المركزة على جهاز الأكسجين ومحاطة بأنابيب ومعدات.

وجاء تشخيص إيرين بفيروس كورونا Covid-19 بعد أن كانت قد تغلبت بالفعل على مشاكل في القلب والقصبة الهوائية، والتي كانت تتطلب جراحة كبيرة.

وأخبر الأطباء في مستشفى ألدر هاي للأطفال، في ليفربول، أسرتها أنها اجتازت الأمر وتعافت من كورونا.

قال والد إيرين: "لقد هزمت إيرين الفيروس، لقد عانت بشدة ولكن أردنا أن يعرف الناس أن كورونا لا يجب أن يكون حكمًا بالإعدام على الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة سابقة.

وأضاف قائلا: "إنها تبتسم وتتحدث مع نفسها الآن."

وقال بيتس، 32 عامًا، إن إيرين ستبقى مريضة بأمراض مزمنة بسبب مشاكلها الطبية الأخرى، لكنه وزوجته إيما، 29 عامًا أصبحا أكثر ارتياحاً بعد تعافيها من كورونا.

وقد أنشأ بيتس وزوجته، جروب على فيسبوك، يشرحون فيه رحلة إرين مع كورونا، ليعلموا الناس عن رحلة ابنتهم من خلال علاجها الطبي المستمر.

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وكانت قضية إيرين قد تصدرت عناوين الصحف حول العالم بعد أن نشر والداها صورة لها وهي ترقد في المستشفى كتذكير للناس بالحاجة إلى تجنب انتشار الفيروس عن طريق التباعد الاجتماعي.

وتلقت إيرين سيلًا من الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر الصورة ووصفها الناس بأنها "المقاتلة الصغيرة الشجاعة".

كانت الأشهر الستة الأولى من حياة إيرين مؤلمة بسبب اكتشاف سلسلة من الأمراض تطلبت واحدة منها جراحة القلب المفتوح في ديسمبر الماضى.

وفي شهر يناير، عانت أيضًا من الفيروس المخلوي التنفسي ، الذي يسبب التهاب القصيبات والالتهاب الرئوي لدى الأطفال وكان يمكن أن يكون مميتًا.

كما أثرت أمراض أخرى على القصبة الهوائية وفروعها في الرئتين، وتتطلب بالفعل استخدام آلة الأكسجين.

وقد صفق فريق الأطباء والتمريض لإيرين حينما تم إخراجها من وحدة العناية المركزة أمس.

قال السيد بيتس إنهم يأملون الآن أن تستمر إيرين في التحسن في المستشفى، والعودة لمنزلها قبل عيد ميلادها في أكتوبر القادم، مضيفاً أنها ما زالت بحاجة إلى استخدام آلة الأكسجين ولكن بمستوى تركيز منخفض فقط.