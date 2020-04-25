شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الخوف من كورونا..وفاة ما يقرب من ١٤٠٠ شخص بانجلترا فى منازلهم أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ماتو بسبب خوفهم من كورونا"، حيث أظهرت الأرقام أن 1400 شخص في إنجلترا توفوا فى منازلهم كل أسبوع بسبب تفشى فيروس كورونا وعدم الذهاب للمستشفى لإجراء الفحوصات عند ظهور أي أعراض عليهم.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الاحصائيات عن وفاة 4.117 شخصا في المنزل في الأسبوع ما قبل 10 ابريل وهذا يزيد بمقدار 1.392 بنسة 51% عن الأسبوع الذى سبقه، كما أظهر تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الفيروس التاجي في دور الرعاية قد ارتفع منذ منتصف مارس.

يعتقد أن العديد من الوفيات الزائدة ناجمة عن الفيروس ، لكن الخبراء يحذرون من أن البعض سيكون بسبب شعور الناس بالقلق بشأن الذهاب إلى المستشفى أثناء الأزمة.



الاصابات

و في 20 مارس ، توفي شخصان و ارتفع هذا إلى 20 أسبوعًا بعد ذلك ، 187 الأسبوع التالي و 768 بين 4 أبريل و 10 أبريل، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية اليوم أن سكان منازل الرعاية شكلوا نصف جميع حالات الوفاة في كوفيد 19 في أوروبا.

قال توم دينينج ، أستاذ أبحاث الخرف في جامعة نوتنغهام ، إن هناك أسبابًا عديدة لارتفاع الوفيات في المنزل ، بما في ذلك الأشخاص الذين لا يستطيعون الذهاب للمستشفى والمتابعة أو الاتصال بسيارة إسعاف.

وهناك احتمال آخر هو أن بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات خطيرة ، مثل السرطان أو أمراض الكلى المزمنة ، إما غير قادرين أو غير راغبين في الذهاب إلى المستشفى على أساس منتظم معتاد ، لذلك قد تسقط أنظمة العلاج الخاصة بهم.

ومن المرجح أن يشرب بعض الأشخاص المحصورين في منازلهم ويدخنون أكثر ، أو يأكلون أقل ، وقد يساهم ذلك أيضًا في حدوث مشاكل صحية ،وأضاف أن مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم قد يعانون من ذلك.

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وقال روبرت دينجوال ، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة نوتنغهام ترينت ، ان تفشى المرض أدى لعدم علاج سريع لمرضى السكتة الدماغية ومرضى القلب، وتظهر الأرقام أن الآلاف من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية ينتظرون ساعتين و 20 دقيقة على الأقل لسيارة إسعاف خلال الأزمة.

أوقات الاستجابة للطوارئ هي الأسوأ على الإطلاق حيث يواجه المسعفون ارتفاعًا كبيرًا في الطلب وخصوصا اثناء تفشى فيروس كورونا، كما يتحمل المرضى الذين يعانون من نوبات قلبية أو سكتات دماغية العبء الأكبر حيث يتم دفعهم إلى أسفل في قائمة الأولويات وراء العدد المتزايد من وسائل استدعاء الفيروسات.

وقال البروفيسور دينجوال إن بعض حالات الوفاة قد تعكس زيادة حالات الانتحار أو الاضطرابات الجسدية المرتبطة بالضغط نتيجة الإغلاق والبطالة، ومن السابق لأوانه القول أن هذا هو الحال بالتأكيد بسبب كيفية التحقيق في هذه الوفيات.

هناك أيضًا مخاوف من أن تعطل الحياة اليومية سيدفع الناس إلى شرب المزيد من الكحول أو التدخين أو تناول الطعام بشكل غير صحى، في غضون ذلك فأن ما يصل إلى 2700 حالة سرطان يتم تفويتها كل أسبوع لأن المرضى كانوا يتجنبون رؤية طبيبهم العام أو عدم حضور الفحص.

وقالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن الأرقام التي يحيلها الأطباء للتعيينات العاجلة أو الفحوصات في المستشفيات انخفضت بنسبة 75 في المائة منذ بدء تفشي الفيروس التاجي.

وتقدر أرقام منفصلة أن 400 مريض سرطان آخر في الأسبوع يتم تفويت حالتهم بسبب توقف فحص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم والأمعاء، قال كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتتي أمس ، إنه من الضروري للغاية للأزمات القلبية والسكتة الدماغية وكذلك الأطفال المصابين بالربو مواصلة طلب المساعدة الطبية.