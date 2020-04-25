شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك هيلثى فى رمضان.. شرائح لحم كندوز وأرز مسلوق "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إعداد مائدة الإفطار فى رمضان، من أكثر المهام الصعبة التى تواجهها ربة المنزل، حيث تبدأ فى سؤال أسرتها كل يوم عن الوجبة التى يرغبون فى تناولها، لتفاجأ بجملة "أى حاجة"، وفى ظل انتشار فيروس كورونا يتجه البعض لتناول الطعام الصحى رغبة فى تعزيز مناعة أجسادهم والحفاظ على صحتهم، وقد قررنا هذا العام تقديم منيو هيلثى لوجبات إفطار رمضان، مع الشيف حسام سعد.

وفى اليوم الثانى من شهر رمضان الكريم، نقدم لكم وجبة صحية متوازنة ومختلفة يمكنك إعدادها من خلال خطوات بسيطة، فبدلًا من إعداد شرائح اللحمة الكندوز البوفتيك التى تتطلب تحميرها فى الزيت الغزير، وبالتالى يصبح غير صحي، يمكنك تناول شرائح اللحم الكندوز مع الخضروات فى الفرن، والأرز المسلوق.

مقادير شرائح اللحم الكندوز

كيلو شرائح لحم كندوز "بفتيك"

2مكعب زبدة مع قليل من الزيت النباتي

ملح

فلفل أسود

دقيق

شوربة فراخ أو لحمة

بصل

فلفل ألوان

مشروم

طريقة عمل شرائح اللحم الكندوز

يتم تتبيل اللحم بالملح والفلفل والقليل من الدقيق.

نضع الزبدة والزيت فى طاسة على النار، ويتم تشويح شرائح اللحم فيها.

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نخرج اللحمة من الطاسة، ويتم تشويع البصل والمشروم فيها، ثم نضيف إليهما الفلفل الألوان.

ونضع اللحمة مرة أخرى فى الطاسة مع كمية من الشوربة وندخلها جميعًا إلى الفرن حتى تنضج المكونات.

مقادير الأرز المسلوق

كوب من الأرز

كوب من الماء

ملح

ورق لورا

حبهان

طريقة عمل الأرز المسلوق

نضع الماء مع الملح والحبهان وورق اللورا فى إناء على النار.

بمجرد أن يغلى الماء نضع فيه الأرز بعد غسله جيدًا.

نغطى الإناء حتى يتشرب الأرز، ثم يتم تهدئة النار عليه.

ويقدم مع شراح اللحم الكندوز والخضروات لوجبة صحية متكاملة.