5 أسباب تجعلك تشعر بانتفاخ البطن طوال الوقت

يعد انتفاخ البطن أمرا طبيعيا للغاية، لكنه في بعض الأحيان، قد يصبح مفرطا، وفي الواقع مصدر إزعاج كبير، وعلى الرغم من أنه غالبا ما يتم إلقاء اللوم على بعض الأطعمة المسببة للغازات، إلا أن هناك عوامل أخرى عديدة يمكن أن تحفز هذه المشكلة، ويمكن أن يساعد فهمها في إنهاء انتفاخ البطن المستمر المزعج.

1- مضغ العلكة

عندما نمضغ العلكة نبتلع الكثير من الهواء معها، ويمر هذا الهواء إلى معدتنا ما يجعلنا نشعر بالانتفاخ، ويحدث أمر مماثل عندما تشرب بعض السوائل عن طريق الشفاطة، وفي كل الأحوال، لا يعد مضغ العلكة أو الشرب باستخدام الشفاطة أمرا جيدا للأسنان.

2- تناول الطعام بسرعة كبيرة

يمكن أن يؤدي إنهاء الطبق بسرعة كبيرة إلى حدوث هذه الحالة غير المريحة، حيث أن الأكل على عجل سيؤدي إلى ابتلاع الهواء دون إدراكه، ما يسبب انتفاخا في المعدة.

ولذلك، يجب عليك أن تأكل ببطء مع مضغ الطعام بشكل صحيح، وقضاء 20 دقيقة على الأقل لإنهاء الوجبة.

3- التدخين:

بصرف النظر عن إتلافه الرئتين والأسنان، يمكن للتدخين أن يجعلك تشعر بالانتفاخ لأنه مشابه لشرب السوائل بالشفاطة، حيث يستنشق المدخن الكثير من الهواء أثناء التدخين، ما يجعله يشعر بعدم الراحة لاحقا.

Advertisements

4- الحساسية الغذائية:

قد يكون الانتفاخ علامة على حساسية الطعام، والتي تعني أن الجسم غير قادر على هضم طعام معين، على سبيل المثال، لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين هضمه، ونتيجة لذلك تكون لديهم مشكلات في الجهاز الهضمي تشمل انتفاخ المعدة.

وفي هذه الحالة يجب طلب مساعدة الطبيب لمعرفة ما يجب فعله.

5- تناول بعض الأدوية:

لا يؤدي تناول بعض الأدوية إلى جفاف فمك فحسب، بل قد يجعلك أيضا تشعر بالغاز. ويمكن أن تؤدي الأدوية مثل الأسبرين ومضادات الحموضة والألم المخدر ومكملات الحديد إلى الانتفاخ. وإذا شعرت أن الدواء يسبب هذه المشكلة، فاطلب من طبيبك تغييره.

قد يهمك ايضاً:

خبراء الصحة يكشفون أن الوقت الحالي مثالي للإقلاع عن التدخين بسبب "كورونا"

تحذير جديد مِن منظمة الصحة العالمية بشأن "التدخين" و"كورونا"