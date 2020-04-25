ميغان ماركل تعلن رفع دعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية

بدأت محكمة لندن العليا، الجمعة، أولى جلساتها الإجرائية في قضية انتهاك خصوصية بعد رفع دوقة ساسكس ميغان ماركل دعوى ضد صحيفة بريطانية.وبحسب وكالة "رويترز" تقاضي ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دار "أسوشيتد نيوزبيبرز" بعد نشر مقالات في صحيفة "ميل اون صنداي" التابعة لها في فبراير/ شباط من العام الماضي حول خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل.

من جانبهم أكد محامو ماركل إن هذا النشر يمثل إساءة استغلال لمعلومات شخصية وانتهاكا لحقوق النشر، فيما يرى محامو الصحيفة أن وضع ماركل داخل العائلة المالكة يجعل هناك اهتماما عاما مشروعا بتفاصيل حياتها الشخصية وعلاقاتها الأسرية.الجدير بالذكر أن القضية تدور حول مقالات كانت قد نشرت في شباط / فبراير 2019 حول خلاف دب بين ميغان ووالدها ليلة زفافها على الأمير هاري في أيار/ مايو 2018.

واتفق الزوجان هاري وميغان ماركل، في شهر كانون الثاني/ يناير مع الملكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

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