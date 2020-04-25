طفلة صينية تُصدر أصواتًا كـ"الدلافين" بعد ابتلاعها "صافرة"

ابتلعت طفلة في السادسة من عمرها من مدينة شيآن الصينية، بمقاطعة شنشي، صافرة وبدأت بإصدار أصوات تشبه أصوات الدلافين، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية كانت الطفلة تلعب بالصافرة البلاستيكية وابتلعتها عن طريق الخطأ حيث علقت في القصبة الهوائية ووبدأت بإصدار صفير مع كل شهيق وزفير.
وتم نقل الفتاة إلى المستشفى، حيث أظهرت الأشعة السينية مكان الجسم الغريب ليسهل على الجراحين إزالة الصافرة العالقة في القصبة الهوائية، حيث أكد الأطباء أنه كان من الممكن للفتاة أن تختنق لو كانت أصغر سنا.
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