شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يضعون خطة نظام غذائى صحى لدعم الجسم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام الغذائي الذي يحتوي على خليط متنوع من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور والبقول إلى جانب بعض اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان يوفر الفيتامينات والمعادن والمغذيات الأخرى التي يحتاجها جهاز المناعة للوظيفة المثلى، ويقدم الباحثون نصائح حول أفضل الأطعمة والمكملات الغذائية للمساعدة في تعزيز جهاز المناعة لدرء عدوى كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية نشر فريق بحث دولي بما في ذلك البروفيسور فيليب كالدر من جامعة ساوثامبتون ببريطانيا تقريرًا جديدًا يوضح كيف يمكن للمواطنين دعم جهاز المناعة لديهم وإعطائه أفضل فرصة لمحاربة الفيروس التاجي الجديد كورونا.

فالنظام الغذائي الذي يحتوي على خليط متنوع ومتنوع من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور والبقول، إلى جانب بعض اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان يوفر الفيتامينات والمعادن والمغذيات الأخرى التي يحتاجها جهاز المناعة ومع ذلك يدرك الباحثون أن المكملات الغذائية طريقة آمنة وفعالة ومنخفضة التكلفة لدعم نظام المناعة الأمثل حيث لا يوفر النظام الغذائي ما يكفي من بعض الفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

تعد التهابات الجهاز التنفسي الحادة سببًا رئيسيًا للوفيات عالميًا كما أوضحت أوبئة الأنفلونزا الموسمية وتفشي كوفيد 19 الحالي وسيساعد نظام المناعة الصحي الجسم على محاربة الفيروس وهناك عدد من الطرق التي يمكن أن تدعمها التغذية في هذه المعركة.

في الوقت الذى يمكن أن تكون برامج التطعيم يمكن أن تعزز الاستجابة المناعية في حالات التعرض للفيروسات يمكن أن تختلف مستويات حمايتها ولا يتم تطوير لقاح حتى الآن لفيروس كورونا، لذلك يدعو الباحثون مسئولي الصحة العامة إلى تضمين استراتيجيات التغذية في توصياتهم لتحسين الصحة العامة.

أوضح فيليب كالدر أستاذ علم المناعة التغذوي "إن قوة أجهزة المناعة لدى شخص ما لن تؤثر على ما إذا كانت مصابة بالفيروس التاجي غسل اليدين والتباعد الاجتماعي هما أفضل الطرق لتجنب ذلك. ومع ذلك فإن الجهاز المناعي يساعد الجسم على التعامل مع الفيروس إذا كان مصابًا وما نريده هو نظام يعمل بشكل صحيح عندما يواجه تحديًا مع البكتيريا والفيروسات ".

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ومن بين الأطعمة التي يوصي بها الأستاذ كالدر مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات التي تعد مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن المهمة لدعم الجهاز المناعي، تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف مهمة أيضًا لأن بعض الألياف غير المهضومة في الأمعاء يمكن أن تعزز نمو البكتيريا الجيدة التي تتفاعل مع الجهاز المناعي لجعلها تعمل بشكل أفضل.

التوصية الثالثة هي الأسماك الزيتية التي هي مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تنظيم ومراقبة جهاز المناعة.

والتوصيه الأخيرة هي تناول اللحم فهو مهم كمصدر جيد للعناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين B12 ، لذا يجب على الأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم التفكير في المكملات الغذائية.

في حين أن استهلاك منتجات البروبيوتيك التجارية يمكن أن يكون له دور يلعبه عن طريق زرع البكتيريا الجيدة في الأمعاء يوصي البروفيسور كالدر بالأغذية النباتية والألياف كبديل لأنها توفر بيئة لنمو البكتيريا الجيدة الموجودة بالفعل في الأمعاء الغليظة.

وأضاف البروفيسور كالدر "إن الوضع الحالي مع فيروس كورونا يظهر أنه لا يمكننا الاعتماد فقط على اللقاحات للحد من تأثير التهابات الجهاز التنفسي، ويُعد تحسين التغذية خطوة مباشرة إلى الأمام يمكننا جميعًا اتخاذها لمساعدة أجسامنا على التعامل مع الالتهابات والحد من ظهور سلالات جديدة أكثر شراسة من الفيروسات.