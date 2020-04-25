س وج.. كل ما تريد معرفته عن ضعف المناعة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضعف المناعة من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون، قد يكون ذلك بسبب الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على المناعة وتسبب الخلل بها او نتيجة اتباع بعض العادات الصحية الخاطئة التي تضعف جهازك المناعى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن ضعف المناعة وفقا لما ذكره موقع mayoclinic س: ما هي أسباب ضعف المناعة؟

س: ما هي أسباب ضعف المناعة؟ ج: 1:مرضى الايدز أكثر عرضة لضعف الجهاز المناعى. 2: أصحاب الامراض السرطانية معرضون دائما لضعف الجهاز المناعى عندهم. 3:التعرض لحوادث شديدة مثل الحروق تضعف الجهاز المناعى. 4:مرض السكر يسبب خلل شديد في الجهاز المناعى. 5:استئصال الطحال يؤثر على وظيفة الجهاز المناعى ويسبب الضعف. 6:سوء التغذية من أبرز العوامل التي تؤثر على الجهاز المناعى. 7:قلة النوم والسهر لفترات طويلة يسبب ضعف المناعة. س: ما هي أعراض ضعف المناعة؟

س: ما هي أعراض ضعف المناعة؟ ج: 1: الإصابات المتكررة بالعدوى. Advertisements 2:الإصابة بالالتهاب الرئوى والجيوب الانفية والتهاب الشعب الهوائية. 3:التهابات الاذن المتكررة . 4:الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى. 5:التهابات جلدية متكررة وشديدة. 6:الاسهال واضطرابات المعدة من أسباب الإصابة بضعف المناعة. 7:برودة اليدين نتيجة التهاب الاوعية الدموية وضعف المناعة. 8: فقر الدم الشديد. س: نصائح للوقاية من ضعف الجهاز المناعى؟

س: نصائح للوقاية من ضعف الجهاز المناعى؟ 1:الاكثار من تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجهاز المناعى ومنها الخضروات والفواكه. 2:تجنب الأطعمة النيئة والغير مطبوخة بشكل صحيح. 3:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار. 4: النوم بعدد ساعات كافية وتجنب السهر. 5:الابتعاد عن الأماكن التي تنتشر فيها الجراثيم والفيروسات لعدم انتقال العدوى.

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