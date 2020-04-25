أمراض أخرى تسببها زيادة الوزن غير ضعف الرئتين وتعرضك للإصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا للإحصائيات التي ذكرتها صحيفة ديلى ميل فإن أكثر المصابين بفيروس كورونا هم مرضى السمنة المفرطة، وفسر الخبراء ذلك لأن الوزن الزائد يؤثر على صحة الرئتين والحجاب الحاجز مما يقلل امداد الاكسجين للأعضاء الحيوية ويسبب الالتهاب رئوى.
وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك أمراض أخرى يسببها مرض السمنة وهى
1: مرض السكر
الإصابة بمرض السكر، وهو من ابرز الأمراض التي يسببها الوزن الزائد في الجسم حيث انه يؤدى إلى تطوير مقاومة الأنسولين بالجسم مما يعرضك للإصابة بـ مرض السكر من النوع الثانى.
2:ارتفاع ضغط الدم
وهو من أبرز الامراض التي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، ويكون اكثر مرضى الضغط من مرضى السمنة المفرطة.
3: مشاكل القلب
تعتبر السمنة المفرطة عامل أساسى للإصابة بمرض القلب وتصلب الشرايين كما تزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية .
4:ارتفاع شديد في نسبة الكولسترول في الدم
الاكثار من تناول الدهون والسمنة المفرطة تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم ويؤثر على صحة القلب.
5: مشاكل العظام
السمنة المفرطة من المشاكل التي تؤثر على صحة العضلات والمفاصل وتزيد من خطر الإصابة بالم العمود الفقرى وهشاشة العظام والتهاب المفاصل.
6:السرطان
السمنة المفرطة تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان وهو من الامراض الخطيرة التي تؤثر على صحة الجسم وله أنواع مختلفة.
7: مشاكل الانجاب
قد تكون السمنة عائق كبير أمام الحمل وتزيد من خطر الإصابة بالعقم وفشل المبيضين أو الإصابة بسرطان المبيض.
8:ضعف الانتصاب
يعانى بعض الرجال من ضعف الانتصاب نتيجة الوزن الزائد وتراكم الدهون في الجسم.
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