ليبيا تصطاد خلية إرهابية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية الليبية بمدينة سرت "وسط" توقيف خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات ضد قوات الجيش الوطني بالمدينة.

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وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة سرت إن الإرهابي المقبوض عليه، لم تسمه، كان يشكل خلية نائمة تمهيدا للقيام بعمليات خاصة ضد قوات الجيش والشرطة بالمدينة وفتح ثغرات تتمكن من خلالها مليشيات مصراتة (غرب) من الالتفاف على القوات المسلحة.

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في اعتراف مصور، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قال الإرهابي إن قياديين من مليشيات الوفاق هما (محمود بعيو وفرج العبدلي) قد كلفاه بتجهيز الخلية وتجنيد عدد كبير من الشباب مقابل المال وشراء الأسلحة وذلك لتنفيذ مهام داخل مدينة سرت خلف خطوط قوات الجيش الليبي

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وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضبطت السلطات الأمنية الليبية خلية إرهابية أخرى مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي داخل مدينة سرت مكونة من 3 موظفين بإحدى المؤسسات تمد التنظيم الإرهابي بالمعلومات.