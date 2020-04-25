شكرا لقرائتكم خبر عن للأطباء البيطريين.. كيف تحمى نفسك من كورونا وعلامات تؤكد إصابة الحيوان بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأطباء والجيش الأبيض هم أكثر الفئات تعرضاً لعدوى فيروس كورونا لتعاملهم مع المرضى والمصابين بشكل مباشر، ولكن هناك فئات أخرى من الأطباء كالصيادلة والأطباء البيطريين الذين قد يقدمون المشورة بشأن الرعاية الطبية، أو يكشفون على الحيوانات الأليفة أثناء وباء كوفيد 19 وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية.

ووفقا لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC في هذا الوقت لا يوجد دليل على أن الحيوانات تلعب دورًا مهمًا في نشر عدوى فيروس كورونا ، فمازال العلماء يتعلمون الفيروس الجديد ويبدو أنه في بعض الحالات النادرة يمكن للناس نشر الفيروس على الحيوانات هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم ما إذا كانت الحيوانات المختلفة يمكن أن تتأثر بالفيروس وكيف يمكن ذلك ، والدور الذي يمكن أن تلعبه الحيوانات في انتشار فيروس كورونا .

نصائح للأطباء البيطرين لحمايه أنفسهم من عدوى كورونا:

- تأجيل الإجراءات الاختيارية والعمليات الجراحية والزيارات البيطرية غير العاجلة.

- وضع خطة لدعم الحيوانات الأليفة المريضة والجرحى من خلال التطبيب عن بعد .

- ضع خطة لما يجب فعله إذا دخل مالك حيوان أليف يعاني من أعراض تنفسية إلى العيادة البيطرية.

- استخدام القفازات أو النظارات الواقية لمنع التعرض للسوائل أو الإفرازات أو أو اللعاب أو سوائل الحيوانات.

- البقاء على مسافة 2 متر مع الشخص المرافق للحيوان.

- تنظيف وتطهير المكان جيدا خاصة اذا وجدت اى افرازات من الحيوان.

- يجب التخلص من بعض النفايات الناتجة أثناء رعاية الحيوانات التي قد تكون مصابة بكورونا كنفايات طبية .

- تشمل النفايات التي يجب فصلها كنفايات طبية براز الحيوانات والدم وسوائل الجسم وأي مواد يمكن التخلص منها بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية المتسخة بنفايات الحيوانات والدم.

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اعراض أصابه الحيوان بفيروس كورونا:

قد تظهر الحيوانات بعلامات سريرية في الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي بناءً على عرض فيروسات تاجية أخرى أكثر شيوعًا في الحيوانات وكذلك غيرها من الفيروسات التاجية، ولكن قد تشمل العلامات السريرية المتوقع أن تكون متوافقة مع عدوى كورونا المحتملة في حيوانات الثدييات ما يلي:

- حمى.

- سعال.

- صعوبة في التنفس.

- الخمول.

- العطس.

- إفرازات الأنف والعين.

- التقيؤ.

- إسهال.