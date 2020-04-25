شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر العدسات اللاصقة على خطر الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد يكون مستخدمو العدسات اللاصقة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي ، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حذراً ، حسبما يقول خبير العيون وذلك للموقع الأمريكى "HealthDay News".

قال ديفيد تشو ، أستاذ مساعد طب وجراحة العيون بكلية طب روتجرز نيوجيرسي الطبية : "لا توجد حالات مؤكدة لانتقال COVID-19 عن طريق التعامل مع العدسات اللاصقة"، "ومع ذلك ، بما أن العدسات اللاصقة يمكن أن تسبب تهيج العين ، حيث يميل مستخمها إلى لمس وجوههم أو فرك أعينهم في كثير من الأحيان ، مما يعرضهم لخطر أعلى للإصابة بالعدوى."

النظافة الصارمة ضرورية عندما يتعامل الأشخاص مع جهات العدسات اللاصقة، من خلال غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون ، ثم تجفيف اليد بالكامل قبل التعامل مع العدسات اللاصقة".

واقترح تشو أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 أو الذين يعيشون مع شخص مصاب بالفيروس يجب أن يفكروا في التحول إلى استخدامالنظارات.

Advertisements

وقال تشو إنه على الرغم من اكتشاف الفيروس الذي يسبب COVID-19 ، وهو سارس- CoV-2 ، في دموع الإنسان ، فإنه يبدو أنه غير شائع، وفي دراسات ، لم يكن لدى المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في أنفهم وحلقهم مستويات يمكن اكتشافها في الدموع، لذا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الدموع يمكنها نقل COVID-19 .

وتعد التهاب الملتحمة ("العين الوردية") هو أحد أعراض COVID-19 ، ولكنه أقل شيوعًا من الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال.

وقال تشو: "يجب على مرتدي العدسات اللاصقة المصابين بالتهاب الملتحمة التوقف عن استخدام العدسات اللاصقة على الفور لأن العدسة قد لا تتناسب بشكل صحيح وقد تتسبب في تآكل القرنية أو عدوى القرنية البكتيرية ، وهو أمر مؤلم ومضاعفات محتملة تهدد البصر".