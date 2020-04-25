صحة ورشاقة

سيدة حامل تستيقظ من غيبوبة على خبر تعافيها من كورونا وانتظارها توأمين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة حامل تستيقظ من غيبوبة على خبر تعافيها من وانتظارها توأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظت سيدة حامل من غيبوبتها في العناية المركزة بعد 10 أيام من إصابتها بفيروس كورونا لتكتشف أنها تغلبت على المرض اثناء غيبوبتها وسترزق بطفلين توأمين، وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

27545816-8248749-image-a-31_1587634972911

ووفقا للتقرير في البداية أصيبت دانييل مارتن 32 سنه بآلام في الحلق ساءت لكنها لم تعتقد أبدًا أنه سيكون الفيروس القاتل حتى بدأت تشعر كما لو كانت تختنق تم نقلها إلى المستشفى وتم تشخيص إصابتها بالالتهاب الرئوي ولكن الاختبارات كشفت أنه فيروس كورونا.

27545814-8248749-image-a-30_1587634796296

السيدة الحامل هي أم لثلاثه أطفال أخرين وتدهورت حالتها الصحية وتم نقلها الى غرفه العناية المركزة وازدادت المضاعفات حتى دخلت في غيبوبة كامل، وبعد عشرة أيام في الغيبوبة تحول حزن مارتن إلى الفرح حيث أبلغها الأطباء أنها حامل في توأم وأنها تغلبت على فيروس كورونا.

27545810-8248749-image-a-32_1587635060855

وقالت مارتن "في البداية كنت أعاني للتو من التهاب في الحلق أدى إلى سوء في الصدر واعتقدت أنه يجب أن يكون التهابًا في الصدر ولكنني بالكاد أستطيع التنفس، وبعد 6 أيام شعرت وكأنني أختنق لذا قرر زوجى الاتصال بسيارة إسعاف جاءت في غضون خمس دقائق وأخذتني بعيدًا شعرت بالرعب، شعرت بالسوء عندما تركت أولادي لكنني كنت أعلم أن ذلك كان للأفضل قاموا بمسح وتشخيصي بالالتهاب الرئوي الحاد تم وضعي على جهاز تنفس صناعى ساعدني كنت أجاهد من أجل التنفس والحديث  كان الأمر مرعبًا".

Advertisements

وبين عشية وضحاها اتخذت مارتين منعطفاً للأسوأ وانخفضت مستويات الأكسجين لديها تاركة الأطباء دون خيار سوى وضعها في غيبوبة مستحثة.

وبعد 10 أيام كامله بدأت الام الحامل في التحسن وتم فصلها عن جهاز التنفس الصناعى وتم وضعها في جناح عادى لبضعة أيام للراحة قبل أن تعود إلى المنزل

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدة حامل تستيقظ من غيبوبة على خبر تعافيها من كورونا وانتظارها توأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا