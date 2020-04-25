شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة حامل تستيقظ من غيبوبة على خبر تعافيها من كورونا وانتظارها توأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظت سيدة حامل من غيبوبتها في العناية المركزة بعد 10 أيام من إصابتها بفيروس كورونا لتكتشف أنها تغلبت على المرض اثناء غيبوبتها وسترزق بطفلين توأمين، وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ووفقا للتقرير في البداية أصيبت دانييل مارتن 32 سنه بآلام في الحلق ساءت لكنها لم تعتقد أبدًا أنه سيكون الفيروس القاتل حتى بدأت تشعر كما لو كانت تختنق تم نقلها إلى المستشفى وتم تشخيص إصابتها بالالتهاب الرئوي ولكن الاختبارات كشفت أنه فيروس كورونا.

السيدة الحامل هي أم لثلاثه أطفال أخرين وتدهورت حالتها الصحية وتم نقلها الى غرفه العناية المركزة وازدادت المضاعفات حتى دخلت في غيبوبة كامل، وبعد عشرة أيام في الغيبوبة تحول حزن مارتن إلى الفرح حيث أبلغها الأطباء أنها حامل في توأم وأنها تغلبت على فيروس كورونا.

وقالت مارتن "في البداية كنت أعاني للتو من التهاب في الحلق أدى إلى سوء في الصدر واعتقدت أنه يجب أن يكون التهابًا في الصدر ولكنني بالكاد أستطيع التنفس، وبعد 6 أيام شعرت وكأنني أختنق لذا قرر زوجى الاتصال بسيارة إسعاف جاءت في غضون خمس دقائق وأخذتني بعيدًا شعرت بالرعب، شعرت بالسوء عندما تركت أولادي لكنني كنت أعلم أن ذلك كان للأفضل قاموا بمسح وتشخيصي بالالتهاب الرئوي الحاد تم وضعي على جهاز تنفس صناعى ساعدني كنت أجاهد من أجل التنفس والحديث كان الأمر مرعبًا".

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وبين عشية وضحاها اتخذت مارتين منعطفاً للأسوأ وانخفضت مستويات الأكسجين لديها تاركة الأطباء دون خيار سوى وضعها في غيبوبة مستحثة.

وبعد 10 أيام كامله بدأت الام الحامل في التحسن وتم فصلها عن جهاز التنفس الصناعى وتم وضعها في جناح عادى لبضعة أيام للراحة قبل أن تعود إلى المنزل