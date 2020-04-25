قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن بلاده تشهد انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض الولايات.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض حول تطورات مكافحة الوباء، أن هناك 184 دولة حول العالم تعاني من جائحة كورونا وهي تراقبنا وتقدر ما ننجزه.

وأشار إلى أن عددا من رؤساء دول العالم يطلبون من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتهم بأجهزة تنفس صناعي لاستخدامها في علاج مرضى "كوفيد 19" الذي يسببه الوباء.

وأوضح الرئيس الأمريكي في كلمته أن بلاده تجري الكثير من الفحوصات والاختبارات للتوصل إلى لقاح يمكنه القضاء على فيروس كورونا.

ولفت ترامب إلى أنه وقع على قانون يقضي بتقديم مساعدات للشركات الصغيرة والمستشفيات لمواجهة تداعيات الوباء.

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وأكد أن إدارته عملت في السنوات الثلاث الماضية من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي ليكون الأقوى عالميا.

بدوره، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في المؤتمر الصحفي، إن الإدارة الأمريكية لاحظت تطورا ملموسا في ولاية نيويورك فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس.

ورغم تصريحات ترامب عن تراجع ضحايا كورونا، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة، حصيلة أخرى صادمة لعدد الوفيات في البلاد جراء تفشي الفيروس، التي وصلت إلى 50 ألفاً مساء الخميس، بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصاباً، في حصيلة يومية شبه قياسية.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء "كوفيد-19" حصد في الولايات المتحدة حتى اليوم أرواح 49 ألفاً و759 مصاباً.

وبحسب البيانات بلغ إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في هذا البلد 866.646 إصابة بعد تسجيل 26.971 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.