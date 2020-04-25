العين الإخبارية - صالح حسنالجمعة 2020/4/24 07:05 م بتوقيت أبوظبي
تعرض طبيبان صينيان لعرض غريب خلال علاجهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، إذ تحول لون جلدهما إلى اللون الأسود.
وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الطبيبين يي فان وهو ويفنج، وكلاهما يبلغ من العمر 42 عاماً، أصيبا بـ"كوفيد- 19" خلال مشاركتهما في علاج المرضى بأحد مستشفيات ووهان في يناير/كانون الثاني.
وقال الأطباء المشرفون على علاجهما إن اللون الداكن لبشرتهم قد يكون سببه اختلالا هرمونيا، نتيجة تليف الكبد بسبب نوع الدواء الذي تلقوه في بداية العلاج، وفقاً لوسائل الإعلام الصينية.
وأثبتت الفحوصات إصابة الطبيبين بـ"كوفيد- 19" في 18 يناير/كانون الثاني، وتم وضع "يي"، اختصاصي أمراض القلب، على جهاز التنفس الصناعي لمدة 39 يوماً، نتيجة تدهور حالته الصحية، حيث بدأ في التعافي مجدداً.
وقال "يي" في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي من سريره في المستشفى، إنه لا يزال غير قادر على المشي بشكل طبيعي، لكنه أصيب بالصدمة بعدما شاهد لون جلده.
وأضاف: "عندما رأيت وجهي شعرت بالخوف. كانت تراودني كوابيس في كثير من الأحيان".
ويخضع الطبيب الآن للعلاج في مستشفى الصداقة الصينية اليابانية في ووهان، ويتلقى استشارات نفسية خلال تعافيه.
أما "هو" الذي يعمل طبيباً للمسالك البولية، فلم يتمكن من الحديث بسبب حالته الخطرة، وتم وضعه على جهاز تنفس من 7 فبراير/شباط إلى 22 مارس/آذار، واستعاد قدرته على الكلام في 11 أبريل/نيسان.
وقال الدكتور لي شو شينج، المشرف على علاج كلا الطبيبين، إنهما يتلقيان دعماً نفسياً نتيجة التجربة الصادمة.
ويعتقد "لي" أن جلد المريضين تحول إلى اللون الداكن نتيجة لدواء معين تلقياه في بداية العلاج.
وأضاف أن تغير لون الجلد هو أحد الآثار الجانبية المعروفة للدواء، وتوقع عودة لون جلدهما إلى طبيعته بعد تحسن وظائف الكبد.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يلون وجهي طبيبين صينيين بالأسود.. ما السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.