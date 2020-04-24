عقيلة صالح يقترح خارطة طريق لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مقترحا للوصول إلى حل سياسي نهائي للأزمة الليبية، يتمثل في إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد.

وقال صالح، في كلمة للشعب الليبي، الخميس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إن المُقترح يتضمن أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حدة اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

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وتابع: "يقوم المجلس الرئاسي بعد تشكيله بتسمية رئيس للوزراء ووزارة تمثل الأقاليم الثلاثة وحكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس مجلس الوزراء ونائباه شركاء في اتخاذ القرارات".

وأضاف: "بعد تشكيل مجلس الوزراء يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لتشكيل دستور جديد للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية على الدستور الجديد".

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وتضمن المقترح أن يستمر مجلس النواب في ممارسة دوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس مجلس الوزراء.

واشترط أنه لا يحق لأعضاء المجلس الرئاسي الترشح لمنصب رئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية وأن يكون للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.

وطالب صالح الأمم المتحدة بأن تدعو القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار وتسمية من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآسٍ ومظالم وفساد.

كما طالب جميع الدول وأمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم هذا المقترح، مؤكدا استعداده مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول إلى العناصر القادرة على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن.