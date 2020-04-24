أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 922.



واستقرت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس شديد العدوى في تونس عند 38 حالة منذ الأحد الماضي.