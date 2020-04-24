القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الجمعة 2020/4/24 10:54 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/4/24 10:54 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت سلطنة عمان، الجمعة، تسجيل حالة الوفاة العاشرة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وذكرت وزارة الصحة العمانية أن الوفاة الجديدة تخص مواطنا عمانيا، يبلغ من العمر 74 عاما.

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