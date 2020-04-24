قائمة بأبرز النصائح للعناية بالشعر المجعد بالبروتين خلال العمل بالمنزل

البقاء فى المنزل وعدم الخروج منه لا يعنى أنك لم تعودى بحاجة لروتين خاص للعناية بالشعر المجعد، وإنما ربما هي فرصة مثالية لتفعلى ذلك، وخاصة أن جزء كبير من مظهرك في اجتماعات الفيديو يعتمد على مظهر شعرك. وكى لا تظهرى بشعر أشعث فوضوى إليكِ هذه النصائح الخمسة من موقع "herworld".

استخدام بلسم مناسب للشعر

عند غسل الشعر بالشامبو، تنفتح مسام البشرة، مما يسمح بدخول المزيد من الرطوبة، التى ينتج عنها تمدد خيوط الشعر، مما يتسبب فى تجعد الشعر وهيشانه، لذلك ينصح باستخدام بلسم خاص للشعر "الهايش" الذى يساعد على التخلص من تجعد الشعر، ويفضل أن يحتوى البلسم على مواد طبيعية مثل زيت جوز الهند والزيتون.

تجنب شطف الشعر بالماء البارد

يفضل تجنب شطف الشعر بالماء البارد، واستبداله بماء فاتر، تقل درجة حرارته قليلاً عن درجة حرارة الغرفة عند إنهاء الاستحمام، مما يساعد على سد مسام البشرة وإعطاء الشعر لمعانًا إضافيًا

أقنعة للشعر

يفضل عمل أقنعة للشعر من مكونات طبيعية مثل جوز الهند الخام وزيت الأركان وبذور الكتان وغيرها، وذلك مرة واحدة فى الأسبوع، والذى يساعد بالحفاظ على نعومة الشعر وقوته.

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تجفيف الشعر

يفضل تجنب فرك الرأس بالمنشفة عند الانتهاء من الاستحمام، لأن هذه الطريقة تزيد من تجعد وتشابك الشعر، بل الأفضل تقسيم الشعر، والضغط برفق على كل جزء من الشعر، للتخلص من أكبر قدر ممكن من الماء، باستخدام منشفة مصنوعة من الألياف الدقيقة لأنها لطيفة على الشعر وتساعد على تجفيفه.

تمشيط الشعر

يفضل استخدام مشطًا واسع الأسنان والذى يسهل تصفيف الشعر دون احتكاك أو شد، كما ينصح بتمشيط الشعر وهو لا يزال رطبًا.

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