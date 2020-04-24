شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: أغلب الإصابات بكورونا بين عاملى الرعاية الطبية ببريطانيا من الأقليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير صحيفة "ديلى ميل"، أن عددا كبيرا من العاملين في الرعاية الصحية والاجتماعية توفوا بسبب فيروس كورونا كانت الأغلبية العظمى منهم من أصحاب البشرة السمراء والاسيوية والأقليات العرقية.

حيث يشكل الأشخاص منهم 44% من الأطباء في هيئة الخدمات الصحية و24% من الممرضات، وذكر تحليل سكاى نيوز أن 72 % من الوفيات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية هم من هذه الأقليات.



الاقليات العرقية

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تظهر أحدث أرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه من بين 16،272 شخصًا ماتوا في المستشفى ، فإن 18 ٪ منهم هم من أصحاب البشرة السمراء والأقليات العرقية وهم يشكلون 15 % فقط من عموم السكان في إنجلترا، و يقول العلماء إن التفاوت قد يكون لأنهم أكثر عرضة للمعاناة من الحالات ومعاناتهم من الأمراض بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وتلعب العوامل الاجتماعية والديمقراطية دورًا كبيرا أيضًا ، حيث من المرجح أن يعيش سكان البشرة السمراء والأسيويون في مناطق مكتظة بالسكان مما قد يجعل المسافة الاجتماعية أكثر صعوبة، وقالت الجمعية الطبية البريطانية إن أطباء الأقليات العرقية قد يشعرون بأنهم أقل قدرة على إثارة المخاوف بسبب عدم كفاية معدات الحماية الشخصية ، حيث إنهم يعانون من مستويات أعلى من التنمر والمضايقة في مكان العمل.

قال أحد الاطباء ، أن الاستطلاع أظهر أن الأطباء من الأقليات العرقية، كانوا أكثر عرضة 3 مرات للضغط لعلاج المرضى الذين ليس لديهم معدات الوقاية الشخصية الكافية.

وقال: أن هذه الأرقام مذهلة، حيث إنهم في حالة خوف شديدة، لقد جاء هؤلاء الأطباء من أجزاء أخرى من العالم لتقديم الرعاية الحيوية وإنقاذ حياة الآخرين في خدمتنا الصحية والآن دفعوا للأسف التضحية القصوى.