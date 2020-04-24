شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من العطش خلال ساعات الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداء شهر رمضان المبارك، حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال اليوم الأول، ومع زيادة عدد ساعات الصيام نجد أنه من الأمور الطبيعية شعور الصائم بالعطش، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم النصائح التي تقيك من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، وفقا لموقع "WEBMED"، ومنها:

-للحد من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة يعتمد علي التقليل من تناول الحلويات، والإكثار من تناول الخضراوات الورقية والفواكه في وجبة السحور، وذلك يرجع إلي احتواء هذه الأطعمة علي نسبة عالية من الماء، وأيضا العناصر الغذائية الهامة للجسم، وتقلل من تعرض الجسم لنقص نسبة السوائل به والشعور بالعطش.

- نصح التقرير، بضرورة التقليل من تناول الأطعمة التي تتوي علي نسبة عالية من الأملاح، لأنها تتسبب في شعورك بالعطش في اليوم التالي.

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-أبعتد عن تناول الأطعمة المقلية في وجبة السحور، لأنها غنية بسعرات حرارية عالية، وأيضا الزيت الذي تم القلية به جميعها عناصر تتسبب في التعرض لشعورك بالعطش.

-ينصح بعدم تناول الحلويات والسكريات في وجبة السحور، لأن الجسم يححتاج بعدها لتناول نسبة عالية من الماء، ولذا عليك تجنب تناولها في وجبة السحور.

-لتجنب نقص نسبة السوائل في الجسم خلال شهر رمضان عليك تناول كوبا من الماء كل ساعة من بعد تناول وجبة الإفطار حتي السحور، وأبتعد عن تناول كميات كبيرة من الماء خلال وجبة السحور، لأنها تتسبب في زيادة شعورك بالعطش خلال ساعات الصيام.