شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من السعرات الحرارية للفواكه المجففة واحمى نفسك من زيادة الوزن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يحلو رمضان بدون وجود الفواكه المجففة في المنزل، فيتم استخدامها في صنع العديد من الحلويات وبعض المشروبات، ولكن احذر لأن هذه الفواكه تحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية، التي تتسبب في تعرض الشخص لزيادة ملحوظة في الوزن.

وخلال التقرير المقدم من مقبل موقع " livestrong."، سنتعرف علي السعرات الحرارية لخاصة بالفواكه المجففة، وعليك تنظيم وحساب هذه السعرات تجنبا للإصابة بزيادة الوزن، وهي:

-كوب من البرقوق المجفف أي القراصيا يحتوي علي 418 سعرة حرارية و 111 جرامًا من الكربوهيدرات و 12.4 جرامًا من الألياف و 66.3 جرامًا من السكريات.

-الزبيب أي العنب المجفف، فـ60 حبة منه تحتوي علي ما يقرب من 85 سعرة حرارية و 1.28 جرامًا من الألياف الغذائية و 18.5 جرامًا من السكريات.

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-التمر كل حبة منه تحتوي علي 66.5 سعر حراري و 1.61 جرام من الألياف و 16 جرامًا من السكريات.

-المشمش المجفف يحتوي علي 314 سعرة حرارية و 9.49 جرامًا من الألياف و 69.5 جرامًا من السكريات لكل كوب.

-التين المجفف الكوب الواحد منه يحتوي علي 110 سعرة حرارية.

ولذا نصح التقرير، بضرورة عدم الإسراف في تناول الفواكه المجففة، وخاصة لمرضي السكر، لأنه يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا الأمر يشكل خطرا كبيرا علي صحة المريض، ولذا تجنب هذا بتقسيم وتحديد الكميات المتناوله من الفواكه المجففة يوميا.