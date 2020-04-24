شكرا لقرائتكم خبر عن رغم من رصد علاقة بين ألم الخصية وكورونا.. العلماء يستبعدون انتشاره من خلال السائل المنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يوضح العلماء أنه من غير المحتمل أن ينتشر الفيروس التاجي الجديد" كورونا" من خلال السائل المنوي، ولكنهم يعترفون أنهم لا يستطيعون استبعاده تمامًا ولا يزالون لا يعرفون لماذا يعاني الرجال المصابون بالفيروس من آلام الخصية.

ووفقا لتقرير " الديلى ميل"، تم تحليل عينات من السائل المنوي لـ 34 رجلاً في الصين تم تشخيصهم بأعراض خفيفة من COVID-19 قبل شهر، كانت اختباراتهم سلبية في وقت الدراسة.

لم يجد العلماء أي دليل على الفيروس قد يوجد في السائل المنوي ، مما يعني أن المرض لن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بعد الشفاء، ولكن الخبراء قالوا إنهم لا يستطيعون استبعاد احتمال أن يكون الفيروس في السائل المنوي خلال الفترة المعدية، ولكن تبقى الأسئلة حول المرضى الذين أصيبوا بمرض شديد من الفيروس ، ولم يتم تضمينهم في الدراسة.



الم الخصية

أثار الخبراء مخاوف من أن الفيروس لا يزال بإمكانه دخول الخصيتين ، حيث يتم إنتاج الحيوانات المنوية ، مما قد يتسبب في "ضرر طويل المدى"، حيث تعتمد هذه النظرية على كيفية دخول الفيروس إلى الخلايا - من خلال مستقبل يسمى ACE2 ، وهو موجود في الخلايا في جميع أنحاء الجسم.

ولكن الفريق في الصين ، وجدوا أن الأدلة قليلة جدًا على وجود ACE2 في أنسجة الخصية، ومع ذلك ، فإنهم لا يزالون في حيرة من أمرهم بسبب خُمس الرجال الذين يعانون من آلام الخصيتين بينما يعانون من COVID-19.

كان السؤال الأول والأخير لأحدث دراسة نُشرت في مجلة "الخصوبة والعقم" هو: "هل يمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق السائل المنوي؟، واعترف طبيب المسالك البولية الدكتور جيمس هوتالينج ، المؤلف المشارك للدراسة ، في جامعة يوتا للصحة ، بأن نتائجهم تشير إلى أنها لم تفعل ذلك، وحذر الدكتور هوتالينج أيضًا من أنه قد تكون له "عواقب وخيمة على الصحة الإنجابية طويلة المدى للرجل".

قاد الفريق الدولي من الباحثين الدكتور Feng Pan ، ومقره جامعة Huazhong للعلوم والتكنولوجيا ، ووهان، أطلقوا الدراسة استجابة للمخاوف من أن السارس CoV-2 يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الإيبولا أو زيكا.

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قاموا بجمع عينات من السائل المنوي من 34 رجلًا صينيًا بعد شهر تقريبًا من تشخيص إصابتهم بحالات خفيفة إلى متوسطة من COVID-19، أثناء مرضهم ، ظهرت عليهم أعراض حمى وسعال ،و كان 6 مرضى (19 %) يعانون من ألم في الخصية وقت التشخيص.

لم تكشف الاختبارات المعملية عن وجود فيروس كورونا CoV-2 في أي من عينات السائل المنوي، ومع ذلك ، كانت عينة الدراسة صغيرة جدًا ولم تنظر في عينات السائل المنوي عندما كانت الجهات المانحة لا تزال إيجابية للعدوى.

في الجزء الثاني من الدراسة ، استخدم الفريق قاعدة بيانات الحمض النووي لثلاثة متبرعين بالأعضاء الشباب الأصحاء من أبحاث سابقة للتحقق مما إذا كانت خلايا الخصية يمكن أن تصاب بالفيروس أم لا .

قال المؤلف المشارك الدكتور جينغتاو قوه من معهد هانتسمان للسرطان: "إذا كان الفيروس في الخصيتين وليس في الحيوانات المنوية فلا يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن إذا كانت في الخصيتين ، فقد تتسبب في ضرر طويل الأمد لإنتاج الحيوانات المنوية والحيوانات المنوية."

حققت العديد من الدراسات الآن في وجود صلة بين الفيروس والخصيتين ، حيث أبلغت أقلية من المرضى عن آلام في الخصيتين.