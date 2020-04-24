 افضل طرق خسارة الوزن وحرق الدهون برجيم الربيع 

يبحث الجميع عن اسرع طرق خسارة الوزن واكثرها فعالية وخصوصاً في حال عدم التمكن من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لأسباب مختلفة. وفي هذه الحالة ينصح اولاً بتناول المأكولات الصحية والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة مثل اضافة الاطعمة الدسمة الى المائدة اليومية وتناول المشروبات الغنية بالسكر وعدم شرب كمية كافية من الماء. كما من المفيد اتباع حميات غذائية سريعة مثل رجيم الربيع الذي يساعد على خسارة الوزن في 7 ايام فقط.

طريقة خسارة الوزن في 7 ايام

من اجل تسريع عملية خسارة الوزن من المهم الاعتماد على برنامج غذائي سهل التطبيق مثل رجيم الربيع.

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الاثنين

الفطور. كوب من القهوة مع الحليب منزوع الدسم من دون سكر، 80 غ من الخبز الكامل، قطعة صغيرة من الزبدة، رشة ملح، كوب من مربى خفيف.

الغداء. طبق من سلطة خضار منوعة مع قطعة من لحم العجل المشوي، بضع قطع من الجزر المشوي، لوبياء مطهوة على البخار مع القليل من صلصة الخل، قطعة جبنة بيضاء صغيرة 20% دسم، بضع شرحات اناناس، 40 غ من الخبز الابيض.

وجبة خفيفة. حبة كيوي.

العشاء. شوربة خضار، قطعة من فيليه السمك المطهو على البخار، القليل من الخس مع صلصة خفيفة.

الثلثاء

الفطور. ملعقتان وسط من الشوكولا المذوب في ربع ليتر من الحليب، قطعة صغيرة او 80 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 10 غ من الزبدة، حبة تفاح.

الغداء. نصف حبة افوكادو مع رشة من عصير الليمون، 150 غ من الارز المطهو على البخار، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، كوب من مربى الفراولة الخفيف.

العشاء. طبق من لحم الحبش المشوي مع القليل من صلصة خفيفة، 30 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 20 غ من الجبنة البيضاء، حبة اجاص.

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الاربعاء

الفطور. كوب من القهوة الخالية من السكر، ربع ليتر حليب منزوع الدسم، 80 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 40 غ من الجبنة، حبة كيوي.

الغداء. قطعة من لحم العجل المشوي، 150 غ من البطاطا المشوية، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، بضعة حبات من الفراولة.

العشاء. طماطم كرزية، قطعتان من لحم السلمون المشوي، 40 غ من الجبنة، قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل، بضع حبات من الكرز.

الخميس

الفطور. عصير برتقال طازج، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، كوب من الشاي بالحليب.

الغداء. طبق من الشمندر مع صلصة الليمون، قطعة من اسكالوب الدجاج المشوي مع الكاري، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. قطعة صغيرة من لحم الدجاج الابيض 20%.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش المشوي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع 3 ملاعق وسط من العسل، 20 غ من الخبز الابيض.

الجمعة

الفطور. كوب من خلاصة عشبية من دون سكر، 4 قطع صغيرة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. قطعة سمك متوسطة الحجم مشوية في الفرن مع الخيار، 150 غ من الارز الكامل المطهو على البخار، كوب من اللبن الزبادي بالفانيليا.

العشاء. 15 غ من المارغارين، بيضتان مسلوقتان، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب، 200 غ من الجبنة البيضاء 20%، بضعة فواكه حمراء مجلدة.

السبت

الفطور. كوب من الشاي من دون سكر، 60 غ من حبوب متنوعة، قطعة صغيرة من جبنة بيضاء 20%، بضعة حبات فراولة.

الغداء. هندباء مسلوقة مع صلصة خفيفة، شريحة دجاج مشوية مع الخضار المطهوة على البخار، قطعة صغيرة من جبنة بيضاء 20% دسم، حبة تفاح مشوية مع القليل من القرفة.

العشاء. طبق من الجمبري المشوي، بوريه خضار، 10 غ من الزبدة قليلة الملح، سلطة اعشاب، 30 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل.





الاحد

الفطور. كوب قهوة، بيضة مسلوقة، 60 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل، 10 غ من الزبدة قليلة الملح.

الغداء. قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء مع القليل من الهليون المطهو على البخار، قطعة من اللحم المشوي، خس مقطع مع صلصة خفيفة.

العشاء. شريحة من لحم السمك المشوي مع القليل من صلصة الطماطم والخردل، 20 غ من الخبز الابيض، قطعة صغيرة من جبنة بيضاء 20%. طبق من سلطة الفواكه.

وبعد الانتهاء من هذا الرجيم وخسارة الوزن الزائد من الضروري استعادة النظام الحياتي الصحي من خلال تناول المأكولات الصحية وممارسة التمارين وشرب كمية كافية من الماء والنوم لما لا يقل عن 7 ساعات يومياً.

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