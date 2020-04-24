شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك بعد مرور 8 ساعات من الصيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتراوح مواعيد عدد ساعات الصيام من 14 إلي 16 ساعة، خلال شهر رمضان المبارك، وخلال ساعات الصيام يمتنع الشخص عن تناول الماء أو الطعام، وطول ساعات الصيام تؤثر علي وظائف الجسم، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" سنتعرف علي أبرز المضاعفات الصحية التي تحل علي الجسم خلال ساعات الصيام وطرق الوقاية منها.

أوضح التقرير ، أنه خلال أول 8 ساعات من الصيام يكون الجسم بمثابة مخزن ، لأنه يقوم بتخزين جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويقوم بإخراجها عندما يتعرض الجسم لأي نقص في نسبة هذه العناصر.

وأشار التقرير، أن الجسم يقوم بتخزين الكربوهيدرات، ويقوم الكبد بتخزين الجلوكوز ويتم إصداره إلي الجسم لتنظيم نسبه السكر في الدم، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

وأكد التقرير، أنه في حالة فقدان الجسم لنسبة الجلوكوز المخزن يتعرض الشخص للشعور بالصداع الشديد، والإصابة بالأرق، والكسل، وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط أو مجهود، بالإضافة إلي الإصابة بالإجهاد الشديد.

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كما أضاف التقرير، أن الكبد يقوم بضخ مخزون داخله للجلوكوز لكي يساعد علي حصول الجسم علي التوازن، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية خاصة به، وبعد استهلاك أخر كمية، يقوم الجسم بترجمة هذا الأمر عن طريق الشعور بالإجهاد الشديد، والرغبة الملحة في النوم، والصداع الشديد، والهبوط، وعدم القدرة علي التركيز، أو التحدث، وذلك يحدث في حالة فقدان مخزون الجلوكوز في الجسم.

ولذا ينصح بتناول السوائل والفواكه في وجبة السحور، لتجنب التعرض للإصابة لفقدان نسبة الجلوكوز في الجسم، خلال ساعات الصيام الطويلة.