شكرا لقرائتكم خبر عن خلى رمضان بداية جديدة معاه... اعرف ازاى تتعامل مع الشخص العنيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رمضان يعنى المسامحة والمعاملة الطيبة وحب الخير ، ولكن في حياتنا أشخاص كثيرة صعب التعامل معهم ، سواء الشخص العنيد أو الشكاك والنرجسى، لذلك ينصح باستغلال شهر رمضان والعزل المنزلى وتصليح العلاقات ومعرفة طرق التعامل الصحيحة مع الشخصيات الصعبة سواء كانت الأزواج أو الأبناء والأصدقاء وزملاء العمل.

شخصية اليوم هو" الشخص العنيد" قد يكون طفلك أو زوجك او حتى صديقك المقرب لذلك يقدم الخليج 365 اليوم نصائح للتعامل مع الشخص العنيد وفقا لما ذكره موقع lifehack

نصائح للتعامل مع الشخص العنيد

1:لكى تتعامل مع الشخص العنيد يجب عليك الابتعاد عن أسلوب الجدال معه لان بذلك يزيد العناد عنده ويصعب عليكم حل الأمور بهدوء.

2:راجع الحالة المزاجية للشخص العنيد قبل التحدث معه او طلب اى شيء ، فاذا كان زوجك فعليك بالانتظار بعد عودته من العمل وتناول وجبته ثم حديثه في مشكلتك والعكس، اذا كانت زوجتك فاختبر حالتها المزاجية أولا، وذلك سيقلل من المشاكل والعناد بينكم.

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3:الشخص العنيد لا يسمع إلا نفسه فيجب عليك عدم المناقش معه الا في الأوقات الهادئة وتقبل رايه وفهمه وجه نظرك ببساطة دون استهزاء بمشاعره او رأيه.

4:مهما كان الشخص العنيد مستفز او عنيدا معك فيجب ان تتحلى بالصبر والهدوء في التعامل مع فبأسلوبك معه قد يغير وجهة نظره وتتحسن العلاقات بينكم.

5:اختار الكلمات والاسلوب المناسب للتعامل مع الشخص العنيد فلا تتعامل معه باستخدام أسلوب الأمر والسخرية فذلك يزيد من مشاكلكم ويزيد من عناده.