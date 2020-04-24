شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تكشف مفاجأة صادمة عن دواء الملاريا المستخدم لعلاج كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت تجربة جديدة نشرتها ديلى ميل إلى أن مرضى الفيروس التاجي الذين عولجوا بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكوين الذي روج له الرئيس الأمريكى ترامب من المرجح أن تكون نسبة الوفاة بينهم أكبر، لكن ترامب يقول إنه ليس على علم بالدراسة الجديدة.

وكشفت الدراسة الجديدة أن عددًا كبيرا من الأمريكيين الذين أصيبوا بالفيروس التاجي كورونا، وتلقوا العلاج بعقار الملاريا الذي روج له ترامب لعلاج المرض، قد توفى منهم الكثير مقارنة، بالمرضى الذين تلقوا الرعاية الداعمة المعتادة، حيث تشير النتائج إلى أن العقار ، هيدروكسي كلوروكوين ، لم يقدم أي فائدة للمرضى الذين تلقوه.

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الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك الدراسة والنتائج التى توصلت إليها