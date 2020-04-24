لندن - لايف ستايل
تحذيرات طبية عديدة من الإفراط في تناول مشروب ازداد اعتماد الناس عليه في ظل فرض العزل المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ويشعر أطباء بالقلق من الإفراط في تناول المشروبات الساخنة التي تحتوي على الكافيين وأبرزها الشاي، خلال قضاء الناس فترة الحجر الصحي المنزلي.
وجاءت تحذيرات من أن مادة "التانين" التي يحتوي عليها الشاي، تعوق امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن الرئيسية مثل الحديد والكالسيوم، بحسب صحيفة "ديلي ميل".وأوضح أطباء أن الشاي مثله مثل القهوة يحتوي على الكثير من الكافيين، ولا صحة لما يشاع عن احتوائه على نسبة أقل من الكافيين، ونصح أطباء بتناول الشاي باعتدال، واقتصار تناول الشاي والقهوة من أربعة إلى خمسة أكواب يوميا كحد أقصى.كما ناشد الأطباء ضرورة تناول أكواب الشاي والقهوة على فترات متباعدة خلال اليوم، وبعيدا عن أوقات تناول الطعام لتجنب الضرر الكامن خلفه.
قد يهمك أيضا :
كانت هذه تفاصيل خبر أطبّاء يؤكّدون أن الإفراط في تناول الشاي خلال العزل يضر بالصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.