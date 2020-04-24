الدكتور أحمد عاصم يكشف مدى تأثير صيام الحامل على صحة جنينها

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن صيام السيدة الحامل له بعض الضوابط والمحاذير التي تختلف من سيدة لأخرى وفقا لصحتها العامة، ووفقا لمرحلة الحمل لديها، وكذلك رأي الطبيب المتابع لحملها، ولكن في العموم تحتاج الحامل لسعرات حرارية وسوائل أكثر من الطبيعي وإذا ما سمح لها بالصيام سيتعين عليها تناول الكثير من السوائل والغذاء المناسب ليكفي جسمها وجنينها طيلة ساعات الصيام.

وشدد الدكتور أحمد عاصم على ضرورة تناول الحامل لكميات مناسبة من الأغذية التي تحتوي على الحديد والكالسيوم والمغنيزيوم بالإضافة إلى البروتينات والنشويات والسوائل مع قدر قليل من الدهون والسكريات ومراعاة عدم التعرض للإرهاق الشديد، والجوع أو العطش الشديد، موضحا أن فترة الحمل الأنسب للصيام هي الأشهر الثلاثة الوسطى وأحيانا الأخيرة، بينما قد يمنع الصيام في الأشهر الثلاثة الاولى لأن الجنين في هذه الفترة يكون في طور التكوين.

وعن تأثير الصيام السلبي على الجنين، أشار الدكتور أحمد عاصم أنه لا يوجد تأثير سلبي قاطع على الجنين لأن حالات الحمل تختلف من سيدة لأخرى، ولكن السيدات الحوامل في الثلثين الثاني والثالث، واللاتي تكون حالتهن الصحية العامة جيدة لا يحدث لديهن خلال صيام شهر رمضان أي تأثير سلبي على نمو الجنين شرط متابعة الحمل الدورية، وتناول العناصر الغذائية اللازمة.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم أن هناك بعض حالات الحمل التي لا ينبغي معها الصيام، مثل الحامل في توأم وذلك نظرا لاحتياجها المضاعف من التغذية والاهتمام، كذلك الحامل التي تتعرض لانخفاض شديد في ضغط الدم حيث ضعف التركيز والاحساس بالإغماء، والحامل التي تشعر بانخفاض سكر الدم حيث زغللة العين والشعور بالهبوط والإجهاد، كذلك الحامل التي تعاني من نزف متكرر من المشيمة وغيرها من الأمراض المصاحبة للحمل.

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