تقرير يكشف أهم الحقائق الواجب عليك معرفتها قبل استخدام المنشطات الجنسية

تعد المنشطات الجنسية من الوسائل التي يعتمد عليها الرجال لتعزيز القدرة الجنسية، وقبل استخدام هذه المنشطات، يجب معرفة بعض الأمور الهامة حولها.

حقائق يجب معرفتها قبل استخدام المنشطات الجنسية

سعياً للوصول إلى أفضل أداء في العلاقة الجنسية، يلجأ بعض الرجال لاستخدام المنشطات التي تدعم الإنتصاب وتزيد من المتعة في العلاقة الحميمة، ولكن قبل الإعتماد على المنشطات الجنسية، يجب التعرف على مجموعة من الحقائق التي يجعلها أغلب الرجال.

1-المنشطات الجنسية تسبب أعراض جانبية

يمكن أن تساعد المنشطات الجنسية في رفع القدرة أثناء الممارسة الحميمة، ولكن في المقابل، تسبب مجموعة من الاثار الجانبية على الصحة، وأبرزها:

اضطرابات في المعدة وإسهال.

صداع والام شديدة في الرأس.

تأثيرات على ضغط الدم.

الطفح الجلدي.

التهاب المسالك البولية.

كما أن هناك بعض الاثار النادرة مثل عدم وضوح الرؤية، والحساسية الشديدة للضوء.

2-المنشطات الجنسية لا تحسن الرغبة

يظن البعض أن المنشطات الجنسية تلعب دوراً في تعزيز الرغبة الجنسية، وهذا أمر خاطىء.

حيث أن دورها يتوقف على التحفيز الجنسي بعد حدوث الإنتصاب، ولكن من دون إثارة في بداية العلاقة الحميمة، لن يصبح لهذه المنشطات تأثراً.

3-هناك أشخاص لا يمكنهم تناول المنشطات الجنسية

في حالة الإصابة ببعض الأمراض، لا يجب تناول المنشطات الجنسية على الإطلاق، حيث أنها تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

فعلى سبيل المثال، لا يمكن لمريض ضغط الدم تناول المنشطات الجنسية، وكذلك مرضى القلب والسكري، كما لا يجب تناولها مع أدوية أخرى حتى لا تتفاعل معها وتسبب مشكلات صحية عديدة، ولذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي منشطات جنسية.

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4-المنشطات الجنسية لا تعالج الأمراض الجنسية

تحتاج الأمراض الجنسية إلى علاجات خاصة، ولا يكون الحل الأمثل هو اللجوء لهذه المنشطات.

ففي حالة إصابة الرجل بمشكلة في الخصية أو القضيب، يجب البدء في أخذ العلاجات المناسبة لهذه الأمراض أولاً قبل استخدام المنشطات، فقد لا تكون هناك حاجة إليها فيما بعد، جيث أن وظيفة المنشطات تقتصر على تحسين الإنتصاب لدى الرجل.

5-المكملات الطبيعية الجنسية ليست امنة

يعتقد بعض الرجال أن المكملات الطبيعية هي وسيلة امنة لتحسين القدرة الجنسية دون وجود مخاطر أو أضرار.

وهذا أيضاً أمر خاطىء، وذلك لأن الإكثار من هذه المكملات يسبب خللاً في هرمون الذكورة، وتأثيرات سلبية عديدة على الصحة.

6-الإستمرار في تناول المنشطات يسبب ادمانها

عندما يعتاد الرجل على تناول المنشطات الجنسية في كل ممارسة مع الزوجة، سيشعر بأنه لا يستطع الإستغناء عنها، حيث تضعف قدرة الجنس الطبيعية في العلاقة الجنسية.

ولذلك لا يجب الإعتماد بشكل أساسي على المنشطات الجنسية، والأفضل هو اتباع الطرق الطبيعية والامنة لتعزيز الرغبة والإنتصاب، وذلك عن طريق الطعام الصحي وممارسة الرياضة.

7-بعض المنشطات تؤثر على الخصوبة

على الرغم من أن المنشطات الجنسية تستخدم لتعزيز القدرة لدى الرجل، ولكن بعض من أنواعها قد يسبب ضعف الحيوانات المنوية وانخفاض الخصوبة.

ولذلك لا يجب أن يستخدمها الأشخاص الأصحاء طالما لا يعانوا من مشكلة في القدرة الجنسية.

بل ينصح أن يكون استخدامها في أضيق الحدود، وبعد استشارة الطبيب بشأن المنشط المناسب والجرعة المحددة.

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