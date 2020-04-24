عروسان يضعان صور الضيوف على مقاعد الكنيسة بعد إلغاء زفافهما بسبب "كورونا"

أدخلت أسرة أمريكية البهجة على قلب عروسين تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى إلغاء حفل زفافهما بسبب اجراءات منع التجمعات والحفلات والمناسبات لعدم التعرض لتفشي عدوى كورونا، حيث قامت أسرة العروسين تنفيذا لقرارات عدم السماح بدخول سوى 10 أشخاص في الكنيسة لحضور حفل زفافهم بابتكار طريقة طريفة تعبر بها عن اعتزاز اصدقائهم بهم، حتى وإن تسببت الظروف في منع حضورهم مراسم الزفاف في الكنيسة.

وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو لأسرة العروسين وهي تفاجئهم بتعليق صور أحبائهم على مقاعد الكنيسة، حيث قام والد العروسة باصطحاب ابنته بين ممرات الكنيسة لتشاهد صور المعازيم موضوعة على مقاعد الكنيسة كأنهم حاضرين، بينما قام الأصدقاء بتشغيل الأبواق في موقف السيارات أثناء خروجهم من الكنيسة.

وفي واقعة أخرى، اضطر عروسان يعملان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إلى إلغاء حفل زفافهم بسبب تفشى فيروس كورونا، على الرغم من قيامهم بكافة التجهيزات وحجز الفنادق والاتفاق على قضاء شهر العسل رائع في جزر البهاما، ليدخل في قلوبهم الحزن، ليقوم بعدها الجيران بإقامة حفل زفاف مفاجئ لهم.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن كلا من أليكس بوكويل، تبلغ من العمر 26 عامًا، تعمل في الموارد البشرية، وديفيد كولي ، يبلغ من العمر 36 عامًا ، ويعمل أخصائي علاج طبيعي، أجبرا على تأجيل حفل زفافهما، وبعد حظر الحكومة البريطانية لحفلات الزفاف لوقف انتشار فيروس كورونا، وإلغاء أيضا شهر العسل الذى كان من المقرر ان يكون أسبوعين في فيتنام بعد إتمام زواجهم.

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وأوضح التقرير، أن الجيران أعدوا مفاجأة للعروسين، حيث قاموا بوضع طاولة مع المشروبات والزهور وتشغيل موسيقى لاحتفال الزوجين برفقتهم وإطفاء البهجة إلى روحهم في تلك الظروف الصعبة، على الرغم من انتقالهم إلى شقتهم السكنية الجديدة بعد يوم واحد.

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