لاعبة كمال أجسام أسترالية تحافظ على جسدها الرياضي في عمر الـ 63

سيدني – لايف ستايل
نشرت لاعبة كمال الأجسام الأسترالية ليزلي ماكسويل، البالغة من العمر 63 عاما، صورها على صفحتها في إنستغرام، وهي تمارس الرياضة أثناء الحجر المنزلي المفروض لمنع انتشار جائحة كورونا.
ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" تظهر ليزلي وهي تمارس التمارين الرياضية، داعية متابعيها إلى الانضمام والتدريب في المنزل وفقا لجدول زمني، وأداء سلسلة من التمارين الفعالة.
من جانبهم، أعرب بعض المستخدمين عن إعجابهم برشاقة ليزلي وكتب أحدهم :"أنت تبدين رائعة!"، وكتب مستخدم آخر: "هل عمرك 63 أو 36 ؟... يا له من جمال ".
وبحسب الصحيفة، دخلت الرياضية الأسترالية مجال الرياضة في سن الـ40، بعد المشاركة في مسابقة ارتدت النساء فيها "البيكيني" مع الأحذية ذات الكعب العالي، وفي سن الـ48، أصبحت مدربة رياضية شخصية، وبعد عام نالت العديد من الجوائز في مجال اللياقة البدنية.
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