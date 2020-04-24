توأمان يحتفلان بعيد ميلادهما على الحدود بين السويد والنرويج بطريقة خاصة

احتفل توأمان مسنان بعيد ميلادهما على الحدود بين السويد والنرويج، وقام التوأمان بونتوس بيرغلوند وأولا بيرغلوند من الاحتفال بعيد ميلادهما الـ72 على الحدود بين السويد والنرويج، رغم قرارات إغلاق الحدود بين البلدين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ويبلغ طول الحدود بين السويد والنرويج 1630 كليومتراً كلها حدود برية، وبعضُها بسيط لدرجة أنه يُعبر عنه بخط بري بين الغابات الكثيفة، أو بخط على شارع عام.

احتفل بونتوس وأولا مع إبقاء مسافة مترين كل واحد في حدود بلده، ومعه الترمس الحراري الخاص به وكعكة عيد الميلاد.

وقبل أسبوعين أعلنت الحكومة النرويجية أن تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بات "تحت السيطرة"، وفي الوقت ذاته أكدت أنه لا يزال من المبكر تحديد إن كان سيتم رفع القيود التي فرضت لاحتوائه.وأفادت الحكومة بأن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى نسبة 0.7 مقارنة بـ2.5 في المئة في منتصف مارس/آذار عندما بدأ فرض إجراءات على غرار حظر المناسبات الرياضية والثقافية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية.

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