كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 مساءً - تلفت الألوان نظر الطفل، والحياة تكون في عينيه ذات لونين فقط هما الأبيض والأسود في الأشهر الأولى من حياته، ثم يبدأ في تمييز الألوان والإبنتهاج بها، ولذلك فأول ما يحب أن يفعله هو أن يضع هذه الألوان على أي سطح فارغ ومتسع، دون أن يعرف أنه " يشخبط"، ولكن مع القليل من التدريب يصبح طفلك محباً للرسم، ولذلك تتساءلين: هل هناك فوائد للرسم بالنسبة للأطفال؟

المرشد التربوي الأستاذ أحمد أبو جراد، يشرح لك فوائد الرسم للأطفال حيث يشير إلى أن فن الرسم من المهارات والفنون الجميلة التي يجب أن نشجع أطفالنا عليها، ويبدأ دور الأسرة في تشجيع الطفل على الرسم بمجرد أن يمسك بالألوان، ويبدأ بالشخبطة على الأسطح والجدران.

فوائد الرسم للأطفال من الناحية العقلية

يفيد الرسم الأطفال في مساعدتهم على التمتع بالصحة العقلية السليمة.

يطور الرسم من المهارات العقلية والحركية عند الأطفال.

كما يعمل على تعزيز نمو الطفل الإستكشافي والنفسي والعاطفي.

ويعزز روح البراءة لدى الطفل فهو يرسم بتلقائية ولا يهمه رأي الآخرين بما يرسمه.

كيف يعزز الرسم من خيال الطفل؟

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يستخدم الطفل الرسم في تعزيز خياله عن طريق أن الرسم يفتح له بوابة التعبير التلقائي عن القصص التي يسمعها، والحوادث التي يمر بها.

ينمى الرسم مخيلة الرسم في تحويل القصص المتخيلة إلى واقع مهما كان غريباً أو مضحكاً بالنسبة للكبار.

ما هي فوائد الرسم للأطفال بالنسبة للمهارات الجسمانية؟

يعمل الرسم على تطوير حركة يد الطفل.

يساعد على التنسيق بين حركة العين واليد.

يبدأ الطفل في حساب المسافة بين الأبعاد المختلفة وتقديرها.

تطور الرسم عند الطفل يساعده في تطوير مهارات الكتابة لاحقاً، فيتحسن خطه ويحافط على إرتفاعات الأحرف ونزولها وصعودها عن الأسطر.

يشير الرسم الذي يرسمه الطفل إلى تطور نموه، وبالتالي فالأم تصبح على إطلاع وطمأنينة بالنسبة لنمو طفلها، فمثلاً الطفل في عمر الست سنوات يبدأ في الوصول لمرحلة المدرك الشكلي، فعندما يصل إلى هذا المدرك فهو ينمو بشكل سليم، فقبل ذلك هو يرسم الرسومات التخطيطية التي لا يفمهما المشاهد إلا بشرح من الطفل وما يوحيه له خياله.

ما هي فوائد رسم الأطفال بالنسبة للأسرة كلها؟