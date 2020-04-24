كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 مساءً - كم يحتاج الطفل الرضيع من الماء يومياً؟ سؤال يتردد على ألسنة الكثير من الأمهات المرضعات، مما يجعل الواحدة منهن تسأل الطبيب عن كمية الماء التي يمكن أن تعطيها لطفلها الرضيع يومياً بجانب الرضاعة سواء الطبيعية أم الصناعية، وما هو الأفضل بالنسبة له، وبأي عمر يفضل إعطاء الطفل الماء، وهل يرتبط بالطقس، أو بوزن الطفل، نرصد لكم في هذا المقال كل ما يمكن معرفته عن الطفل والماء، وكم يحتاج الطفل الرضيع من الماء يومياً ،يوصي الدكتور أيمن شباكة، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، بأن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصرياً، من الضروري البدء في إعطائهم الماء عند بدء التغذية التكميلية، في سن 6 أشهر؛ لأن حليب الثدي يحتوي على كل الماء الذي يحتاجه الطفل للبقاء رطباً ،في حالة الأطفال الذين يتناولون حليب الأطفال أو الذين يكملون الرضاعة الطبيعية بتركيبات الرضّع، يجب تقديم الماء لهم؛ حتى يتمكنوا من تغطية كامل احتياجات السائل التي تحتاجها أجسامهم.

كم يحتاج الطفل الرضيع من الماء يومياً؟

كمية الماء حسب وزن الطفل، يجب حساب كمية الماء التي يحتاجها الطفل للشرب يومياً مع مراعاة وزن الطفل. تابعي الجدول أدناه:

وزن الطفل وكمية المياه اللازمة يومياً

سابق لأوانه -أقل من 1 كجم، 150 مل لكل كيلوغرام من الوزن.

سابق لأوانه- مع أكثر من 1 كجم، 100 إلى 150 مل لكل كيلوغرام من الوزن.

الأطفال الذين يصل وزنهم إلى 10 كجم، 100 مل لكل كيلوغرام من الوزن.

الأطفال ما بين 11 و 20 كجم، 1 لتر + 50 مل لكل كيلوغرام من الوزن.

الأطفال الذين يزيد وزنهم على 20 كجم، 1.5 لتر + 20 مل لكل كيلوغرام من الوزن.

يجب تقديم الماء عدة مرات في اليوم، مع مراعاة كمية الماء الموجودة في الحساء وعصائر الفاكهة، ومع ذلك، يحتاج الطفل أيضاً إلى التعود على شرب الماء فقط، والذي ليس له لون أو طعم.

كمية الماء حسب عمر الطفل

يرى بعض أطباء الأطفال أن كمية الماء التي يحتاجها الطفل يجب أن تحسب وفقاً لسنه:

حتى سن 6 شهور

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الطفل الذي يرضع حصرياً حتى سن 6 أشهر لا يحتاج إلى الماء؛ لأن 88٪ من حليب الثدي هو الماء ولديه كل ما يحتاجه الطفل لإرواء العطش والشهية. وبهذه الطريقة، عندما ترضع الأم، يشرب الطفل الماء من خلال الحليب.

يبلغ متوسط الحاجة اليومية للمياه للأطفال الأصحاء حتى سن 6 أشهر حوالي 700 مل، في الحالات التي يتم فيها إطعام الطفل فقط بالحليب المجفف، من الضروري إعطاؤه ما يقرب من 100 إلى 200 مل من الماء يومياً لتغطية احتياجاته من الماء .

من عمر 6 إلى 12 شهراً

بدءاً من 6 أشهر مع إدخال التغذية التكميلية، تبلغ احتياجات الطفل من الماء حوالي 800 مل في اليوم، مع توفير 600 مل على الأقل في شكل سوائل مثل الحليب أو العصير أو الماء .

من سنة إلى 3 سنوات

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و3 أعوام إلى شرب 1.3 لتر من الماء أو السوائل يومياً.

من 4 إلى 8 سنوات

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات إلى شرب حوالي 1.7 لتر من الماء أو السوائل يومياً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوصيات موجهة إلى الطفل السليم الذي لا يعاني من الجفاف بسبب الإسهال أو مشكلة صحية أخرى، لذا إذا كان الطفل يعاني من القيء أو الإسهال، يجب أن تكون مساهمة السوائل أكبر، في هذه الحالة، الأفضل هو مراقبة كمية السوائل المفقودة من خلال القيء والإسهال لنقدم لك الكمية نفسها من الماء أو محلول الجفاف في المنزل.

كم يحتاج الطفل الرضيع من الماء يومياً في الصيف؟

يجب زيادة كمية الماء أو السوائل المقدمة للطفل، لتعويض فقدان السوائل من خلال التعرق وتجنب الجفاف .