كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 مساءً - البصل من الوجبات الغذائية بفضل محتواه العالي من حمض الفوليك، أو التي تعرف أيضاً باسم فيتامين B9، وهو أمر ضروري لتطوير الجنين خلال الأسابيع الأولى من الحمل، فماذا عن باقي فوائد البصل للحامل، يوضحها خبير التغذية الدكتور عبد الرحمن شمس.

فوائد البصل للحامل



يحتوي البصل على سلسلة من الخصائص والمغذيات التي تجعله غذاءً أساسياً كعلاج طبيعي، وتتمثل فوائد البصل للحامل فيما يلي:



البصل يحسن الدورة الدموية للحامل



يحسن الدورة الدموية للجهاز التنفسي نفسه، هذا هو العنصر المثالي للمساعدة في تخفيف سلسلة من الأمراض، أو الأمراض البسيطة في جسم الإنسان.

يعالج العديد من الأمراض ونزلات البرد للحامل



واحدة من أفضل فوائد البصل المعروفة هي أنه مقشع طبيعي مثالي للتغلب على نزلات البرد النموذجية، ونوبات السعال التي تتكرر في أشهر الشتاء. إنه الغذاء المثالي له، بسبب محتواه العالي من الفيتامينات A و C التي تحل جميع أنواع أمراض الجهاز التنفسي. إحدى الحيل الأكثر استخداماً من قبل الأمهات في هذه الحالات هي وضعه على طبق على المائدة بجانب الأطعمة .

البصل يعالج فقر الدم للحامل



البصل له خصائص مضادة لفقر الدم، البصل هو الغذاء الذي يوفر الحديد والفوسفور وفيتامين E، وكلها عناصر رئيسية لتوليد خلايا الدم الحمراء وتساعد على تعويض فقدان الدم.

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يحتوي البصل على البوتاسيوم



البوتاسيوم الذي يحتوي عليه في الداخل يجعله علاجاً منزلياً مثالياً للتحكم في ارتفاع ضغط الدم؛ لأنه يخلص الجسم من السوائل الزائدة، ليصبح مدراً طبيعياً للبول مطلوباً جداً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل حمض اليوريك، والنقرس وحتى حصوات الكُلَى.

يحتوي البصل على خصائص مضادة للبكتيريا



ربما تكون واحدة من أكثر خصائصه غير المعروفة ولكنها في الوقت نفسه أكثر خصائص البصل فائدة، وهي أن جسم الإنسان الخارجي يعمل كغذاء مثالي لتخفيف ألم أي لدغة حشرة. علاوة على ذلك، ستساعد خصائصه المضادة للبكتيريا على تقليل التورم.

يحتوي البصل على حمض الفوليك



في النساء الحوامل، يصبح البصل غذاءً أساسياً في وجباتهن الغذائية بفضل محتواه العالي من حمض الفوليك، أو المعروف أيضاً بفيتامين B9، وهو ضروري لنمو الجنين خلال الأسابيع الأولى من الحمل.

منظم للجهاز الهضمي للحامل



وأخيراً، يعمل البصل أيضاً كمنظم مهم للجهاز الهضمي، لأنه مسؤول عن تحفيز عمل الأعضاء مثل الكبد. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تراكم الغازات أو انتفاخ البطن، يمكن أن يكون البصل المطبوخ هو العلاج الطبيعي المثالي لتخفيف انتفاخ المعدة. من المهم أن يتم طهيه؛ لأنه إذا تم تناوله نيئاً، فقد يكون له تأثير موانع للأشخاص الذين يعانون من هذه المواقف.