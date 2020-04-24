كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 مساءً - فوائد الصيام في شهر رمضان، هل الصيام له مزايا للصحة النفسية وله القدرة على محاربة الاكتئاب والقلق؟ تبدأ الكثير من العائلات بتعويد الطفل على الصيام لساعتين كل صباح، خاصة في الأيام التي لا يذهب فيها إلى المدرسة، وينصح د.تامر جمال استشاري الصحة النفسية والتربوية بمركز إشراق بالقاهرة الأمهات؛ لتدريب أطفالهن على الصيام بالتالي عليك بأن تكافئي طفلك فى الصيام بأتباع الأتي:

كافئي طفلك في الصيام

أعطيه مكافأة عن كل يوم يصومه.

لا تواجهيه بخطئه إذا أفطر؛ حتى لا يكذب عليك.‏

شجعيه على الصيام بالسماح للصائمين فقط من الأسرة بالجلوس على مائدة الإفطار؛ حتى يعي أن الشخص الفاطر مخطئ.

لا تضعي الحلويات والطعام المفضل أمامه قبل الإفطار؛ حتى لا تضعف عزيمته

انشري جوًا دينيًا وبهجة في المنزل؛ حتى يشعر بأهمية هذا الشهر.

اهتمي بوجبة السحور المقدمة له، وأخّريها قدر الإمكان.‏

عند ملاحظة أي إعياء أو إرهاق على الطفل يجب التدخل لإفطاره فورًا.‏

غذاء سنة أولى صيام

غذاء سنة أولى صيام ينصح الدكتور سعد عبد اللطيف، أستاذ التغذية بجامعة القاهرة، الاكتفاء بتصويم الطفل لساعتين في سن السابعة، وفي سن التاسعة يصوم نصف يوم، وعندما يبلغ الـ10 سنوات يمكنه صوم اليوم كله إذا استطاع، على أن تراعي في غذائه التالي:

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1 _ أن يحتوي السحور على كوب زبادي + بيضتين مسلوقتين + طماطم وخيار + فاكهة.

2 – لا تقدمي له الحلوى على السحور، فهي طاقة يفقدها الطفل خلال النوم وتسبب الجوع بعد الاستيقاظ، فهو يحتاج من 2000: 3000 سعر حراري حسب الوزن والطول والحيوية.

3 – أعطيه السوائل بعد الإفطار وحتى السحور؛ كيلا يُصاب بالهزال والجفاف.

4 - أن تحتوي وجبة الإفطار على ما يعادل كوب أرز أو معكرونة + ما يعادل كوب خضار مسلوق + كوب خضار أخضر + ربع دجاجة أو قطعة لحم.

فوائد الصيام وتأثيره على الصحة النفسية للمراهق



من جانبة أكد الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية ،أن الصيام وما يرتبط به من عبادات، مثل التراويح (صلاة جماعية مسائية) خلال شهر رمضان المبارك، يعزز التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الناس، يعتقد أن الصوم يؤدي إلى إفراز الإندورفين، وهو هرمون السعادة الذي يطلقه الجسم بشكل طبيعي، يميل المرضى الذين يعانون من درجات خفيفة إلى معتدلة من الاكتئاب المشاركون في مثل هذه الأنشطة إلى التخلص من نمط حياتهم المنعزل، وبدلاً من ذلك، يصبحون متفائلين إلى حد ما، ويبدأون في التفكير بشكل إيجابي عن أنفسهم والآخرين من حولهم، يعاني ستة بالمائة من سكان العالم من الاكتئاب، ويقدر عددهم بحوالي 350 مليون شخص من جميع الأعمار وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.



وأوضح "أخصائي الصحة النفسية" أن الصيام يساعد على ضبط النفس والتحكم في الغضب بشكل أفضل لدى الأشخاص الذين يعانون من الغضب الشديد. تؤدي صلاة قيام الليل في وقت متأخر من رمضان إلى راحة البال وتساعد على كبح الإحباط المرتبط بأعباء وضغوط الحياة.