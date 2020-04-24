الصحة العالمية تدشن مبادرة لتسريع عملية تطوير لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 أبريل 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 أبريل 2020 01:16 مساءً - مشاركة

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعلن عن “تعاون كبير” اليوم الجمعة لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف في بيان مقتضب الخميس أن المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض “متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم” لكنها لم تقدم تفاصيل.

ويشارك في المبادرة التحالف العالمي للقاحات (جافي) ومؤسسة غيتس ومانحون كبار للمنظمة علاوة على أعضائها البالغ عددهم 194 بلدا.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في السادس من إبريل نيسان إنه يخطط للإعلان عن مبادرة لتسريع جهود أبحاث وتطوير وإنتاج الأمصال علاوة على تصميم آليات للتوزيع العادل.