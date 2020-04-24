ماهي طبقات الجلد

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الجلد هو أكبر عضو في الجسم ، وهو واحد من أكثر الأعضاء تعقيدًا ، يتغير باستمرار ، ويحتوي على العديد من الخلايا والهياكل المتخصصة ، والوظيفة الأساسية للبشرة هي أن تكون بمثابة حاجز وقائي ، يتفاعل مع بيئة معادية في بعض الأحيان.

كما أنه يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم ، ويجمع المعلومات الحسية من البيئة المحيطة ، ويلعب دورًا نشطًا في جهاز المناعة ، لحماية الجسم من المرض ، ويبدأ تعلم كيفية عمل الجلد ، بفهم بنية طبقات الجلد الثلاث وهي : البشرة والأدمة والأنسجة تحت الجلد.

طبقات الجلد

البشرة

البشرة هي الطبقة الخارجية من طبقات الجلد الثلاث ، ويعتمد سمكها على مكان وجودها على الجسم ، وعلى سبيل المثال ، هو أنحف على الجفون (نصف مليمتر) ، ويكون سمكه أغلظ على راحتي اليدين ، وعلى باطن القدمين (1.5 ملم). [1]

وهناك خمس طبقات من البشرة ، كالتالي :

1- الطبقة القاعدية

تحتوي هذه الطبقة السفلية ، والمعروفة أيضًا باسم طبقة الخلايا القاعدية ، على خلايا قاعدية على شكل عمود ، تنقسم وتدفع الخلايا القديمة نحو سطح الجلد ، عندما تتحرك الخلايا عبر الجلد ، فإنها تتسطح ، وتموت وتتساقط في النهاية

في الجنين المتنامي ، تتشكل بصمات الأصابع حيث تلتقي خلايا الطبقة القاعدية ، بحطاطات الطبقة الجلدية الأساسية (الطبقة الحليمية) ، مما يؤدي إلى تكوين حواف على أصابعك تتعرف عليها كبصمات الأصابع ، وبصمات الأصابع فريدة لكل فرد ، وتستخدم لتحليلات الطب الشرعي لأن الأنماط لا تتغير مع عمليات النمو والشيخوخة. [2]

2- الطبقة سبينوسوم

هذه الطبقة والمعروفة أيضًا باسم طبقة الخلايا الحرشفية ، هي الطبقة الأكثر سمكا من البشرة ، حيث تحتوي على الخلايا الكيراتينية المشكلة حديثًا ، والتي تعزز البروتينات ، كما يحتوي على خلايا لانغرهانس التي تساعد على منع العدوى.

تبدأ الخلايا الكيراتينية في الطبقة الشوكية في تخليق الكيراتين وتطلق جليكوليبيد مقاوم للماء يساعد على منع فقدان الماء من الجسم ، مما يجعل الجلد مقاومًا للماء نسبيًا. عندما يتم إنتاج الخلايا الكيراتينية الجديدة فوق الطبقة القاعدية ، يتم دفع الخلايا الكيراتينية للطبقة الشوكية إلى الطبقة الحبيبية.

3- الطبقة الحبيبية

تحتوي هذه الطبقة على المزيد من الخلايا الكيراتينية ، وتتحرك نحو السطح ، فهي لها مظهر محبب بسبب التغييرات الإضافية في الخلايا الكيراتينية حيث يتم دفعها من الطبقة الشوكية ، تصبح الخلايا (من ثلاث إلى خمس طبقات عميقة) أكثر تسطحًا ، وتتغذى أغشية الخلايا ، وتولد كميات كبيرة من بروتينات الكيراتين ، وهي ليفية ، و keratohyalin ، التي تتراكم على شكل حبيبات رقائقية داخل الخلايا.

ويشكل هذان البروتينان الجزء الأكبر من كتلة الخلايا الكيراتينية ، في الطبقة الحبيبية ، ويمنحان الطبقة مظهرها الحبيبي ، وتتفكك النوى وعضيات الخلية الأخرى مع موت الخلايا ، تاركة وراءها الكيراتين ، keratohyalin ، وأغشية الخلايا التي ستشكل الطبقة الواضحة ، الطبقة القرنية ، والهياكل الإضافية للشعر والأظافر.

4- ستراتوس لوسيدوم

توجد هذه الطبقة فقط على راحتي اليدين ، وباطن القدمين ، وهي طبقة ناعمة تبدو شفافة من البشرة تقع مباشرة فوق الطبقة الحبيبية وأسفل الطبقة القرنية ، ويتم العثور على هذه الطبقة الرقيقة من الخلايا فقط في الجلد السميك لراحة الراحتين والأخمصين والأرقام.

والخلايا الكيراتينية التي تتكون منها الطبقة الميتة ، ميتة ومسطحة تمتلئ هذه الخلايا بكثافة مع الإليدين ، وهو بروتين واضح غني بالدهون ، مشتق من keratohyalin ، والذي يعطي هذه الخلايا مظهرها الشفاف (أي السائل) ويوفر حاجزًا أمام الماء.

5- الطبقة القرنية

هي الطبقة الخارجية أو العلوية من البشرة ، وتتكون من الخلايا الكيراتينية المسطحة الميتة ، التي يتم التخلص منها كل أسبوعين تقريبًا.

تحتوي البشرة على ثلاث خلايا متخصصة:

1- الخلايا الصباغية التي تنتج الصباغ (الميلانين).

2- خلايا Langerhans ، التي تعمل كخط الدفاع الأول في جهاز المناعة في الجلد.

3- خلايا ميركل التي لها وظيفة ، لم يتم فهمها بالكامل بعد.

الأدمة

الأدمة هي الطبقة الوسطى من طبقات الجلد الثلاث ، تقع بين البشرة ، والأنسجة تحت الجلد ، وتحتوي على الأنسجة الضامة ، الشعيرات الدموية ، الزيوت والغدد العرقية ، النهايات العصبية ، وبصيلات الشعر.

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وتنقسم الأدمة إلى جزأين : الأدمة الحليمية ، وهي الطبقة الرفيعة والعليا والأدمة الشبكية ، وهي الطبقة السميكة السفلية ، ويختلف سمك الأدمة اعتمادًا على موقعها على الجسم ، فعلى الجفون ، يبلغ سمكها 0.6 ملم ، أما في الخلف ، راحتي اليدين ، وباطن القدمين بسماكة 3 ملم.

طبقة حليمية

كما ذكرنا تتكون الطبقة الحليمية من أنسجة ضامة فضفاضة وهالة ، مما يعني أن ألياف الكولاجين والإيلاستين من هذه الطبقة تشكل شبكة فضفاضة ، وتظهر هذه الطبقة السطحية من الأدمة ، في الطبقة القاعدية للبشرة لتكوين حليمات جلدية تشبه الأصابع.

وداخل الطبقة الحليمية توجد الخلايا الليفية ، وعدد قليل من الخلايا الدهنية (الخلايا الشحمية) ، ووفرة من الأوعية الدموية الصغيرة ، بالإضافة إلى ذلك تحتوي الطبقة الحليمية على الخلايا البلعمية ، والخلايا الدفاعية التي تساعد على محاربة البكتيريا أو غيرها من الالتهابات ، التي اخترقت الجلد، كما تحتوي هذه الطبقة أيضًا على الشعيرات اللمفاوية والألياف العصبية ومستقبلات اللمس التي تسمى جسيمات ميسنر.

طبقة شبكية

تحت الطبقة الحليمية هي الطبقة الشبكية الأكثر سمكًا ، وتتكون من نسيج ضام كثيف وغير منتظم ، وهذه الطبقة جيدة الأوعية الدموية ولديها إمدادات عصبية حسية ومتعاطفة غنية ، وتظهر الطبقة الشبكية (تشبه الشبكة) بسبب شبكة ضيقة من الألياف.

وتوفر ألياف الإيلاستين بعض المرونة للبشرة ، مما يتيح الحركة ،و توفر ألياف الكولاجين بنية وقوة شد ، مع خيوط من الكولاجين تمتد إلى كل من الطبقة الحليمية وتحت الجلد ، وبالإضافة إلى ذلك ، يربط الكولاجين الماء للحفاظ على ترطيب البشرة. [3]

والأدمة موطن لثلاثة أنواع مختلفة من الأنسجة الموجودة طوال الوقت :

1- الكولاجين.

2- نسيج مرن.

3- ألياف شبكية.

كما تحتوي الأدمة على العديد من الخلايا ، والهياكل المتخصصة ، بما في ذلك :

1- بصيلات الشعر.

2- الغدد الدهنية.

3- الغدد الصماء والغدد الصماء.

4- الأوعية الدموية والنهايات العصبية.

5- جسيمات ميسنر والجسيمات الصفائحية التي تنقل أحاسيس اللمس والضغط.

الأنسجة تحت الجلد

والنسيج تحت الجلد هو أعمق طبقة من طبقات الجلد الثلاث ، وتتكون في الغالب من الدهون ، والأنسجة الضامة ، والأوعية الدموية ، والأعصاب الكبيرة.

ويختلف سمك هذه الطبقة اعتمادًا على مكان وجودها على الجسم ، فعلى سبيل المثال ، تكون أكثر سمكًا على الأرداف ، وباطن القدم ، وراحتي اليدين.

والنسيج تحت الجلد هو عنصر حيوي لتنظيم درجة حرارة الجسم ، كما أنها بمثابة وسادة ، لذلك إذا سقطت أو أصابت شيئًا بجسمك ، فإنها تحمي باطن بشرتك وتجعل الإصابة أقل ، كما يمكن أن تكون هذه الطبقة أكثر سمكًا ، في بعض أجزاء الجسم من أجزاء أخرى ، وتميل إلى أن يتم تحديدها بواسطة علم الوراثة.

على عكس الدهون الحشوية ، التي تتراكم على جسمك نتيجة التمثيل الغذائي ، والنظام الغذائي وممارسة الرياضة وعوامل أخرى ، تكون الدهون تحت الجلد دائمًا تحت جلدك ولا يجب أن تقلقك.

حالة واحدة تحدث في هذه الطبقة تسمى التهاب السبلة الشحمية ، وتتميز هذه الحالة بالتهاب في طبقة الأنسجة الدهنية تحت الأدمة ، وفي الأطفال حديثي الولادة ، تسمى هذه الحالة (نخر الدهون تحت الجلد عند الوليد).