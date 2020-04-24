انت الان تتابع موضوع معلومات عن دواء فيكسودين – FEXODINE والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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دواء فيكسودين يحتوي علي المادة الدوائية الفعالة فيكسوفينادين، و هو أحد الأدوية المضادة للهيستامين الذي يستعمل لعلاج أعراض الحساسية، و يمنع إفراز الخلايا للهيستامين التي يصنعها الجسم أثناء تفاعل الحساسية، و يعالج ويقلل من أعراض الحساسية مثل الحكة الجلدية، والشرى، وحكة الأنف أو العينين وسيلان الأنف أو العينين، يتم انتاج الدواء بواسطة شركة الكندي للصناعات الدوائية. من خلال هذا المقال سوف نتعرف على دواعي الإستعمال والموانع والإحتياطات والآثار الجانبية والجرعات وطريقة الإستخدام لهذا الدواء.

ما هي استخدامات دواء فيكسودين

يستعمل فيكسودين – Fexodine في علاج أعراض الحساسية التنفسية بشكل مؤقت، مثل حمى القش Hay fever، وغيرها من حساسيات الجهاز التنفسي، والتي تظهر أعراضها على شكل سيلان و دموع في الأنف، وحكة في الأنف أو الحلق، وسيلان أو حكة في العينين وعطاس كذلك، يستعمل أيضاً فيكسودين في علاج أعراض نوع من أنواع الشرى، والتهاب الأنف التحسسي و حساسية ارتيكاريا و الطفح الجلدي و الحكة التي تحدث نتيجة الحساسية وغيرها ، وقد يتوافر في بعض الدول في عدة تركيزات و أشكال صيدلانية ومنها :

فيكسودين 60 ملجم أقراص

فيكسودين 120 مجم أقراص

فيكسودين 180 ملج أقراص

فيكسودين شراب

يقوم الدواء بتخفيف مظاهر الحساسية الجلدية مثل الاحمرار و الحكة و الطفح الجلدي نتيجة أسباب عديدة ، مثل لدغة الحشرات و صبغ الشعر وغيرها، كما يستخدم في بعض الأحيان لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية والحساسية الموسمية.

إذا كنت تستخدم الدواء بدون وصفة طبية فيجب عليك قراءة النشرة الداخلية المرفقة مع الدواء بعناية مع الالتزام بالجرعات والتعليمات بدقة بالغة.[1]

ما هي موانع استخدام فيكسودين

يمنع استعمال دواء فيكسودين من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه هذا الدواء، أو تجاه أحد مكوناته الفعالة و الغير فعالة المستعملة في صناعته ، كما يُنصح بالحذر عند تناول الدواء بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى ” القصور الكلوي ” والكبد ، أو إذا كنت تعاني أو عانيت في أي وقت مضى من أمراض القلب على وجه الخصوص، لذلك يرجو استشارة الطبيب قبل استعمال الفيكسودين.

أخبر طبيبك أيضًا إذا كنت تتناول دواء يحتوي على الاريثروميسين أو الكيتوكونازول، حتى لا تحدث أي أثار جانبية، ومن يستخدم الحبوب المنومة والمهدئة يجب أن يتجنب تناول فيكسودين تماما، و لا يستعمل هذا الدواء بعد انتهاء صلاحيته المدونة على العبوة.

نصائح لاستخدام دواء فيكسودين

يجب أن تتناول هذا الدواء مع الماء فحسب على معدة فارغة ليعمل بشكل أسرع، و يجب أن تتجنب تناوله مع أنواع العصائر المختلفة، سواء عصير الجريب فروت و البرتقال، حيث أنّ ذلك قد يؤدي للتقليل من فاعلية فيكسودين ، كما قد يكون لهذا الدواء تأثير أكبر على كبار السن، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.[2]

لا توجد بيانات حول طرح الفيكسودين في حليب الأم، لذلك يجب توخي الحذر عند استعماله من قبل الأمهات المرضعات، وذلك بعد استشارة الطبيب، لان هذا الدواء يصنف ضمن الفئة C من فئات السلامة أثناء الحمل، أي أنّه يجب أن يستعمل بحذر فقط.

إذا كنت تستخدم شراب فيكسودين فيجب عليك رج الزجاجة بشكل جيد قبل كل جرعة، و قياس الجرعة جيدا باستخدام أداة مخصصة لذلك، كما لا يجب أن تستخدم هذا الدواء مع أدوية البرد والأنفلونزا الأخرى التي لا تحتاج وصفة طبية مثل بانادول و فلورست وتريفيد وكولفيد وغيرها.

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يجب أن يبقى الدواء بعيدا عن متناول الأطفال الصغار فهو يشكل خطورة عليهم، كما لا ينصح باستعمال الدواء بالنسبة للأطفال تحت سن 12 سنة إلا بتوصية من الطبيب.

في بعض الأحيان يقوم دواء فيكسودين بتغيير الاختبارات المعملية، لذلك يمكنك تأجيل هذه الاختبارات أو إخبار الطبيب أو الشخص الذي يأخذ التحليل، بأنك تتناول هذا الدواء بالفعل لتجنب أي أخطاء في التحاليل.

إذا كنت تتناول أي أدوية عشبية، يجب عليك التوقف عنها طوال فترة تناول الدواء، كما لا يجب تناول مضادات الحموضة التي تحتوي على الألومنيوم والمغنيسيوم في غضون ساعتين من تناول هذا الدواء، حيث يمكن لمضادات الحموضة هذه أن تقلل من امتصاص فيكسوفينادين.

يجب حفظ الدواء بعيداً عن الضوء والرطوبة بدرجة حرارة الغرفة من 20 إلى 25 درجة مئوية، كما يجب حفظ العلاج بعيداً عن الحرارة والضوء وأشعة الشمس المباشرة و بعيداً عن الرطوبة بطبيعة الحال.

الجرعة و طريقة الاستعمال

يفضل تناول حبوب الفيكسودين الذائبة في الفم على معدة فارغة، بحيث تترك لتذوب بشكل كامل في الفم، مع أو بدون الماء ، و في حال نسيان الجرعة، يمكن تجاوزها في حال اقتراب موعد الجرعة الثانية، لكن يجب أن لا تتناول جرعتين معاً في حال نسيان تناول جرعة فائتة من دواء فيكسودين لان ذلك يسبب الصداع و الدوار وجفاف الفم.

في العادة يتم تحديد الجرعة بناء على عدة عوامل، ومن أهم تلك العوامل السن و الحالة المرضية و مدى الاستجابة للعلاج ، و تتضمن جرعة الفيكسودين للبالغين و الأطفال ما يلي:

60 ملجم مرتين يوميا كل 12 ساعة، أو 180 ملجم مرة واحدة كل يوم بالنسبة للبالغين.

بالنسبة للأطفال من 2 إلى 11 سنة 30 ملجم من الدواء كل 12 ساعة، أما الأطفال من 6 أشهر و حتى سنتين، فالجرعة هي 15 ملجم من دواء فيكسودين كل 12 ساعة، وفي كل الأحوال يجب استشارة الطبيب أولا قبل أي جرعة، خاصة بالنسبة للأطفال تحت سن السادسة.

الاثار الجانبية للدواء

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية أيضا ، و يكون الأطفال وكبار السن معرضون لهذه الأعراض بشكل أكبر.

هناك بعض الأعراض الواضحة التي تظهر على البعض بعد تناول هذا الدواء، مثل جفاف الفم، الأرق ، العصبية ، الكوابيس ، وعدم انتظام دقات القلب ، و الخفقان الشديد، الطفح الجلدي، الحكة، رد الفعل التحسسي و بعض الألم في العضلات، و بألم في الأطراف، بينما تظهر عند البعض أعراض أخرى مثل القيء و الصداع و السعال و الإسهال وألام في الظهر والحمى والرغبة الشديدة في النعاس ، ويحدث للنساء آلام شديدة في الدورة الشهرية، و اضطرابات في المعدة، كما يوجد بعض الحالات التي تعاني من تورم وعائي، و بالطبع كل هذه الآثار الجانبية مرتبطة بالجرعة و مدة الاستخدام. [3]

لا يعرف الكثير عن تأثير هذا الدواء على النساء أثناء الحمل أو الرضاعة ، لكن كإجراء وقائي، لا يوصى باستخدامه بالنسبة للنساء الحوامل أو المرضعات ، فتصنيف الدواء فى الفئة (سي C) كما ذكرنا في فقرة سابقة، أي أن هنالك احتمالية وجود خطورة على الجنين، ولا ينبغى استخدامه فى فترة الحمل إلا عند الضرورة الملحة وخصوصا في الثلث الأول و الثلث الأخير من الحمل ، و بالنسبة للرضاعة الطبيعية فالدواء يفرز مادة تيرفينادين في حليب الأم، لكن الكمية التي يفرزها ضئيلة و ليس من المتوقع ان تؤثر على الرضيع.

كما قد يصاب المريض بعدوى الجهاز التنفسي العلوي كذلك، و في حالة التعرض لأعراض نادرة الحدوث مثل تورم الوجه و اللسان و الحلق والصعوبة البالغة في التنفس، يجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور.