شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الصحة العالمية تطلق أسبوع التطعيمات وتحذر من إهمالها فى ظل تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة بأسبوع التطعيمات العالمى، والذى يبدأ في الفترة من 24 وينتهى فى 30 إبريل من كل عام، حيث يتم إنقاذ ملايين الأرواح بفضل التحصين، ويتم الاعتراف به على نطاق واسع، باعتباره واحدا من أكثر التدخلات الصحية نجاحًا وفعالية من حيث التكلفة، ومع ذلك هناك ما يقرب من 20 مليون طفل لم يتناولوا اللقاح في العالم.



اسبوع التطعيمات العالمى

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها من إغلاق خدمات التحصين في ظل نفشى جائحة فيروس كورونا COVID-19 حيث قد يؤدي إلى عودة ظهور الأمراض التي يمكن منعها باستخدام لقاحات آمنة وفعالة.

وقالت المنظمة، عندما تتعطل خدمات التحصين، حتى لفترات وجيزة أثناء حالات الطوارئ، يزداد خطر تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة، وشلل الأطفال، حيث أدى تفشي مرض الحصبة المميت العام الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى وفاة أكثر من 6000 شخص في بلد يواجه بالفعل أكبر تفشي للإيبولا، ويسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، مثل التحصين في أوقات الطوارئ، كما أن المزيد من تفشي الأمراض سيطغى على النظم الصحية التي تكافح بالفعل آثار فيروس كورونا" COVID-19.

من جانبه قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يجب ألا يظل تفشي الأمراض يشكل تهديداً عندما يكون لدينا لقاحات آمنة وفعالة لحمايتنا، بينما يسعى العالم جاهدًا لتطوير لقاح جديد لفيروس كورونا "COVID-19 "، بسرعة قياسية.

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وقال يجب ألا نخاطر بفقدان المعركة لحماية الجميع، في كل مكان ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، هذه الأمراض ستنتشر مرة أخرى إذا لم نطعم.

تعمل منظمة الصحة العالمية، مع شركاء في جميع أنحاء العالم لتسريع البحث وتطوير لقاح آمن وفعال وضمان الوصول العادل لمليارات الأشخاص الذين سيحتاجون إليه.

ولكن حتى مع عملية سريعة، فإن تطوير لقاح لفيروس كورونا "ـ COVID-19 "، سيستغرق بعض الوقت، مؤكدا إن التدابير الاحترازية ضرورية الآن للمساعدة في حمايتنا من الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي تحمي اللقاحات الأطفال والبالغين فيها بالفعل.

أسبوع التحصين العالمي 2020..

أصدرت منظمة الصحة العالمية توجيهات جديدة لمساعدة البلدان على حماية خدمات التمنيع الحرجة خلال جائحة فيروس كورونا "COVID-19".

وقالت المنظمة، إن الهدف من أسبوع التحصين العالمي هو تعزيز استخدام اللقاحات لحماية الناس من جميع الأعمار ضد الأمراض، موضحة إن شعار هذا العام هو التطعيمات تعمل للجميع VaccinesWork for All""، تركز الحملة على اللقاحات، والأشخاص الذين يقومون بتطويرها وتوصيلها واستلامها، هم أبطال اللقاحات من خلال العمل على حماية صحة الجميع في كل مكان.