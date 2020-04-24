شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان والعاصفة الترابية.. 8 نصائح للحماية من أضرارها أثناء الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا ما ينصح الأطباء أثناء العاصفة الترابية بالإكثار من شرب السوائل والمياه على مدار اليوم، لكن مع قدوم شهر رمضان وفترة الصيام الطويلة لا نستطيع تناول السوائل إلا بعد الإفطار، لذلك يقدم موقع health بعض النصائح الطبية لحمايتك من أضرار العاصفة الترابية فى شهر رمضان.

1: ينصح بالالتزام بالبيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حتى لا تتعرض للغبار والأتربة التى تؤثر على الجهاز التنفسى، وحال الخروج عليك بارتداء الكمامة الطبية وتغطية العين.

2: يجب غلق النوافذ والأبواب لعدم دخول أى أتربة داخل المنزل.

3: ينصح بغسل الوجه واليدين باستمرار لترطيب الجسم والوقاية من دخول أى أتربة داخل الفم والأنف.

4: المضمضة بالمياه مع الحرص على عدم دخول المياه للحلق حتى لا تفسد الصيام.

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5: غسل العين بالمياه دائما وخصوصا لمرضى حساسية العين حتى لا يتعرضون للاحمرار والالتهاب الشديد.

6: الاهتمام بصحة الأطفال أثناء العاصفة الترابية وإعطاؤهم السوائل الطبيعية على مدار اليوم.

7: الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية بعد الإفطار لترطيب الحلق وحمايته من الجفاف.

8: احرص على وجود طبق السلطة والخضروات على سفرة الإفطار، لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ترطيب الجسم والحلق أثناء العاصفة الترابية.