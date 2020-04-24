شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» و«كراود تانجل» تطلقان The Hope Feed باللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل شهر رمضان المبارك، أطلقت فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «Hope Feed» باللغة العربية، والذي يسمح للمستخدمين مشاهدة المنشورات posts الإيجابية المتعلقة بـكوفيد -19 بهدف نشر رسائل التفاؤل وتقليل الآثار السلبية بعد انتشار الوباء.

خلال الفترة الاخيرة قد انتشرت أخبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونعلم أن الكثير من الأشخاص يجتهدون للبقاء على اطلاع حول كل ما يطرأ بخصوص كوفيد-19، لذلك حاولنا تقديم المساعدة، فأطلقنا عدة أدوات لإعطاء المزيد من الشفافية حول المعلومات الخاصة بهذا الوباء.

ونأمل أن تكون هذه الأدوات بمثابة مصادر قوية لفرق فيسبوك وكذلك لشركائنا الخارجيين، خاصة هؤلاء الذين يقفون على خط المواجهة لمكافحة الوباء أو هؤلاء الذين يحاولون فقط الحصول على معلومات موثوقة.

وقد أطلقنا مؤخراً أداة كراود تانجل للبحث CrowdTangle Search، والتي تم تصميمها لتسهيل عملية البحث عن المحتوى العام في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وتسمح أداة كراود تانجل بمشاهدة التوجهات العامة التي تتبع «هاشتاج» معين، أو كلمة بحث، أو عنوان .URLويمكن للمستخدم تعميق البحث باختيار موقع الدولة لمدراء الصفحات. ونظرًا لتزايد شعبية الميمات فإن أداة كراود تانجل تتضمن أيضًا ميزة تسمى MemeSearch، تتيح للمستخدم إمكانية البحث عن النصوص الموجودة على الصور.

كما أطلقت فيسبوك مركزًا يحتوي على أكثر من 100 عرض مباشر خاص بكوفيد -19، وهو متاح للجمهور في مركز كوفيد COVID Hub في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها؛ الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتتميز كل شاشة عرض مباشر بنشر مواد مصنفة حسب كلمات رئيسية ذات صلة وحسابات عامة لكل منطقة. ويشمل ذلك، المحتوى الخاص بالجهات الإعلامية المحلية، والصفحات الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، والجهات الحكومية، والسياسيين المحليين، وغيرهم.

كما أطلقت فيسبوك للمرة الأولى وباللغة العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداة The Hope Feed، حيث أن العالم يمر الآن بأوقات غير اعتيادية، ومن السهل أن يشعر أحدهم بالذعر وفقدان الأمل.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على الروح الإيجابية هو الطريق الوحيد. وقبل حلول شهر رمضان المبارك، ستقدم هذه الأداة طريقة سهلة للمستخدمين على مستوى المنطقة لمشاهدة القصص الإيجابية التي تتم مشاركتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

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وفي الأسابيع المقبلة، ستتوفر الأداة عبر المزيد من الدول حول العالم من بينها المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وبلغات من بينها الألمانية والإسبانية والبرتغالية.

لذا، تم إنشاء شاشة عرض مخصصة لعرض مواد يتم بثها مباشرة في وقت حدوثها حول المشاركات الإيجابية ذات الصلة بـكوفيد-19 والتي يتم نشرها على صفحات وحسابات عامة.