شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتفطمى طفلك فى العزل المنزلى.. اعرفى الطريقة الصح عشان صحتك إنتى والبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أصعب الفترات التى تمر بها الأمهات هى فطام الطفل، فالرضاعة الطبيعية بمثابة الرباط القوى الذى يشعر فيه الطفل والأم بالحنان والحب بينهما، لكن بعد العام والنصف لا بد أن تفطم الأمهات أطفالها، وتعتبر فترة العزل المنزلى فرصة جيدة لفطام الطفل، وحسب ما ذكره موقع motherandchildhealth فإن هناك بعض الخطوات التى يجب أن تتبعها الأمهات للفطام الصحى وهى..

1: تُنصح الأمهات بتقليل عدد مرات الرضاعة تدريجيا مع تدريب الطفل على دخول بعض الأطعمة مع الرضاعة، ومنها الخضار المسلوق والعصائر الطبيعية.

2: إذا اعتاد الطفل على الرضاعة الطبيعية قبل النوم مباشرة فعليكى استبدال ذلك بأى وسيلة أخرى تساعده على النوم، ومنها الحمام الدافئ مع تدليك جسمه بالزيوت الطبيعية الدافئة.

3: عليكى الاهتمام بطفلك وعناقه دائما حتى لا يفتقد الحنان والأمومة فعوضيه عن فقدان الرضاعة الطبيعية بالحب والاهتمام واللعب معه.

4: ابهرى طفلك دائما بتقديم الألعاب بالألوان المختلفة التى تلفت انتباهه وتساعده على نسيان فترة الرضاعة الطبيعية.

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5: من الممكن أن تتحدثين مع طفلك وتحكى له القصص أو تغنى له حتى لا يشعر بالوحدة أو يتعرض للاكتئاب.

أثناء فترة الفطام تتعرض الأم لمشاكل صحية أيضا بسبب تراكم الحليب فى الثدى، لذلك هناك بعض النصائح للتخلص من ألم الثدى عند النساء بعد فطام الأطفال وهى:

1: تُنصح الأمهات بتناول المسكنات ومضادات الالتهاب لكن تحت إشراف الطبيب.

2: حال تورم الثديين ينصح بوضع كمادات مياده باردة على المنطقة المصابة للتخلص من الالتهاب والألم.

3: تجنب ارتداء حمالة صدر ضيقة لأنها تؤثر على الغدد اللبنية وتسبب الألم الشديد.

5: الإكثار من تناول الأعشاب التى تقلل من كمية اللبن الموجودة فى الثدى ومنها "الميرمية والنعناع والبقدونس".