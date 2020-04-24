شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. لماذا يصاب البعض بالحمى الروماتيزمية وما هى طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى الروماتيزمية من الأمراض الخطيرة التى يتعرض للإصابة بها البعض، وخلال سلسلة س و ج التى يقدمها ”الخليج 365” للقراء، سنتعرف أكثر عن هذا المرض وفقا لموقع "WEBMED".

ما مرض الحمى الروماتيزمية؟

يعد من الأمراض النادرة والخطيرة، لأنها تعرض حياة الشخص للخطر وتعد من أمراض المناعة الذاتية، يصاب بها الشخص بعد تعرضه لألم والتهاب فى الحلق.



اعراض الحمى الروماتيزمية

ما أسباب الإصابة بالحمى الروماتيزمية؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالحمى الروماتيزمية، ومنها:

- الوراثة والتاريخ العائلى للإصابة بالمرض لها دور كبير.

- الإصابة بالتهاب فى الحلق وإهمال علاجه.

ما أعراض الإصابة بالحمى الروماتيزمية؟

هناك العديد من الأعراض التى تساعدك فى التشخيص، ومنها:

- الأم الشديد فى المفاصل.

- التعرض والإصابة بالطفح جلدى.

Advertisements

- ألم شديد فى العضلات.

- التهاب وتورم اللوز.

- الشعور بالصداع الشديد.

- التعرض للإصابة بالغثيان.

- ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

- ألم شديد فى أعصاب الجسم.

- التعرض للتغيرات المزاجية.

- زيادة ضربات القلب.



علاج الحمى الروماتيزمية

ما علاج الحمى الروماتيزمية؟

يعتمد العلاج على الراحة للتخلص من الأعراض، مع تناول أنواع معينة من المضادات الحيوية التى تساهم بشكل كبير فى القضاء على البكتريا المسببة، وتناول أيضا المسكنات لتسكين الألم مع تناول أدوية مضادات لالتهابات، وبعد مرور عدة أيام سيتم شفاء الشخص المصاب، لكن ييجب المتابعة المستمرة عند الطبيب.