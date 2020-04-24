شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتغلب على كثرة الأكل والكسل فى فترة العزل المنزلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل أسلوب حياة جديد في فترة العزل المنزلي بسبب وباء كورونا، يشعر الكثيرون بالرغبة في تناول الطعام بشكل أكثر من المعتاد مع اتباع نمط حياة خاطئ، في هذا التقرير تقدم الدكتور جوليانا تشين، أخصائى التغذية في عيادة مستشفى جامعة ماكواري الأسترالية بعض الطرق الفعالة للتغلب على كثرة تناول الطعام ومقدار التمارين التي يجب عليك القيام بها كل أسبوع لضمان بقائك بصحة جيدة خلال أزمة فيروس كورونا.

ووفقاً لما ذكرته جريدة "ديلي ميل" حذرت جوليانا من اتخاذ خيارات غير صحية في نمط الحياة مثل تناول الأطعمة ذات الجودة الرديئة مثل: الأطعمة المصنعة وعدم ممارسة التمارين الكافية خلال هذه الفترة التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتك على المدى الطويل.

ونصحت الدكتورة تشين بوضع روتين يومي لضمان الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة، لأن وضع روتين في العمل وتعليم الأطفال في المنزل يضمن الحفاظ على الإنتاجية، وضمان أننا نأكل وننام ونمارس الرياضة بشكل جيد.

وقالت الدكتور تشين إن الالتزام بثلاث وجبات منتظمة في اليوم يمكن أن يساعد في الحد من آلام الجوع في منتصف اليوم ووقف إغراء اقتحام المطبخ لتناول وجبة خفيفة أخرى.

واقترحت تخصيص أوقات الراحة من العمل في منتصف الصباح وبعد الظهر حتى تتمكن من تناول وجبة خفيفة صحية والقيام ببعض التمارين.

وقبل التوجه إلى السوبر ماركت، قم بكتابة قائمة تسوق بكل ما تحتاجه - بما في ذلك المنتجات الطازجة والعناصر الأساسية – وهذا يمكن أن يساعدك في الدخول والخروج من المتجر بسرعة أثناء التباعد الاجتماعي، وتشمل القائمة: الفواكه والدواجن والبيض والأسماك واللحوم الخالية من الدهون وحبوب الحبوب الكاملة والأرز والمعكرونة والشعرية وزيت الزيتون.

للحصول على خيارات طازجة أو مجمدة أو معلبة، يمكنك الحصول على الخضار والبقوليات والأسماك لأنها "مغذية جدًا".

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قالت دكتور تشين "هذه كلها أطعمة ستساعد في الحفاظ على نظامك الغذائي متوازنًا وصحيًا وتحافظ على صحتك البدنية والعقلية".

وقالت أيضا أن اتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي الذى يعتمد على تناول الكثير من الأسماك والخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

ونصحت عند الشعور بالرغبة في تناول الطعام مرة أخرى إنه يمكنك محاولة تشتيت نفسك لمدة 20 دقيقة عن طريق القيام بنشاط آخر أو شرب الماء ولكن إذا كنت ترغب في القضاء على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، فقد نصحت بإزالة الوجبات الخفيفة السكرية مثل رقائق البطاطس والبسكويت والشوكولاتة من المطبخ.

للحصول على وجبات خفيفة صحية اقترحت الدكتور تشين تناول المكسرات، والزبادي وقطع الفواكه و الخضار وبسكويت الحبوب الكاملة والفشار.

وقالت إنه يجب عليك شرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا.

وأوصت الدكتور تشين بـ 30 دقيقة من النشاط البدني المكثف المعتدل في اليوم بما يساوي 150 دقيقة في الأسبوع.